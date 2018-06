Neix el primer festival LGBTI, «queer» i feminista de la literatura catalana

Programació QLit 2018 Dijous 14 de juny



Casal de Barri Pou de la Figuera (Sant Pere més baix, 70)

19.00 Més enllà de la parella: literatura i alternatives als mites de l'amor romàntic.

Amb Eva Baltasar, Carol París i Alba Torrent. Modera: Irene Jaume.



Divendres 15 de juny



Casal de Barri Pou de la Figuera (Sant Pere més baix, 70)

18.30 20 anys d’amor sense casa: taula rodona sobre Maria-Mercè Marçal.

Amb Josefa Contijoch, Marta Font Espriu i Lluïsa Julià. Modera: Estel Solé.



19.45 Versos cyborg i cossos foradats: taula rodona sobre ciberfeminisme.

Amb Maria Isern, Teresa López-Pellisa i Raquel Santanera. Modera: Anna Gornés.



21.30 Recital poètiques del cos.

Amb Guillem Gavaldà, Jaume Creus, Encarna Sant-Celoni i Maria Sevilla.



Dissabte 16 de juny



Casal de Joves Palau Alòs (Sant Pere més Baix, 55)

11.00 Escriure el trànsit: poesia, teoria, imatges.

Amb Ian Bermúdez, Mar C. Llop i Lucas Platero. Modera: Nicole Insogna.



16.00 Taller DragQueer: Construir amb el cos la identitat.

Amb Pol Galofre. Inscripció prèvia a [email protected] / 93 302 78 28

Un espai de drag és un espai per jugar, per pensar, per deixar-se anar sense etiquetes. Sense importar d’on vens ni on vas. Drag Queens i Drag Kings però, tendeixen a exagerar els extrems de la construcció binaria del gènere. Podem doncs pensar el drag sense el gènere? El gènere fora del seu propi marc?



17.00 Feminisme i LGBTI a la literatura infantil i juvenil: fites i reptes.

Amb Bernat Cormand, Mercè Otero Vidal i Lawrence Schimel. Modera: Elisabet Riera.



19.00 Lliurament dels premis Imagina un amor.

Concurs literari de narrativa en llengua catalana de temàtica LGBTI

19.30 Micro obert.

20.30 Sopar a càrrec d'Espai Mescladís

21.30 Fi de Festa amb DJ Pam PooL i AlliOli Olé.



Diumenge 17 de juny



Carrer de Blai, davant de La Carbonera (Carrer de Blai, 40)

De 12.00 a 15.00 Epic Ring BCN

Concurs d'improvisació poètica en directe. Inscripcions fins al 12 de juny a La Carbonera (605 127 371).

Presenta: Sílvia Bel. Música amb PD Curie i contes queer del projecte La pell del silenci amb Maite Mendikorrika.



Altres activitats: QLit on FIRE!

En col·laboració amb la mostra internacional de cinema gai i lesbià de Barcelona. Del 7 al 17 de juny a l'Institut Francès (c. de Moià, 8, de Barcelona).



Divendres 15 de juny



18:30 Projecció d'Obscuro barroco (dir. Evangelia Kranioti)

Amb col·loqui posterior a càrrec de Joan Duran i Ferrer.



Dissabte 16 de juny



18:30 Projecció de Marvin ou la belle éducation (dir. Anne Fontaine)

Amb col·loqui posterior a càrrec de Carles Rebassa

Cartell promocional del QLit 2018 Foto: AELC

Aquest dijous comença a Barcelona el QLit, Festival de Literatura Queer , el primer festival de temàtica LGTBI de les lletres catalanes. Del 14 al 17 de juny el nou certamen aplegarà, per primera vegada i en un mateix esdeveniment literari, alguns dels noms més destacats de l'art i l'activisme LGBTI, feminista i "queer" del país, als quals s'hi aproparà des de la poesia, la literatura infantil i juvenil, la narrativa i l'assaig.Tal i com expliquen els organitzadors, el festival intentarà traçar un recorregut "a través dels desitjos no normatius en les lletres catalanes, reivindicant el llegat de les veus al marge del cànon tradicional, aplegant la gran diversitat de propostes actuals i reflexionant sobre el futur de les nostres lletres més lliures". Així, en el marc del QLit se celebrarà el primer concurs literari per a joves de narrativa en llengua catalana de temàtica LGBTI, Imagina un amor, al qual s'han presentat una setantena d'originals.Durant el festival es podrà veure l'exposició Som així. Quotidianitats Lesbianes, una mostra itinerant que rescata el lesbianisme de la invisibilitat amb l'objectiu de naturalitzar l'amor i la sexualitat entre dones i emfatitzar la seva diversitat. El certamen també vol ser un espai d'experimentació, motiu pel qual inclou un taller "DragQueer" per a jugar amb la identitat a través de la imatge que projectem.El QLit també recull a la seva programació l'Epic Ring, que organitza la llibreria La Carbonera del Poble Sec, un campionat de boxa poètica improvisada que presentarà Sílvia Bel, amb música de PD Curie i els contes queer del projecte La pell del silenci, a càrrec de Maite Mendikorrika. La transversalitat del QLit ha portat també a la col·laboració amb FIRE!, el festival de cinema gai i lesbià de Barcelona, a través de la programació de dues sessions en què la literatura i el cinema dialogaran sobre la temàtica del festival: QLit on FIRE!.El festival és organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i està comissariat per Bel Olid, Sebastià Portell i Ricard Ruiz Garzón. Tots els actes del festival tenen servei d'interpretació de llengua de signes, a càrrec del col·lectiu Fetesamans, i compta amb el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i de CEDRO.

