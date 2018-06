​L'Hospital General de Catalunya participa en estudi per frenar la progressió del Parkinson

L'Hospital Universitari General de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, s'afegeix com a participant a un estudi per frenar la progressió de la malaltia del Parkinson. Segons informa el centre, el doctor Ernest Balaguer, neuròleg, director de Recerca de l'Hospital i investigador principal, participa en un assaig clínic disruptiu amb un tractament farmacològic de nova generació que pretén bloquejar o suprimir una proteïna associada a la malaltia del Parkinson i així poder frenar la seva progressió.Es tracta del alfa-sinucleïna, una proteïna anòmala que es creu que és la responsable de l'avanç del Parkinson, un trastorn neurodegeneratiu de causa desconeguda, que produeix tremolor de repòs, lentitud de moviments i rigidesa, s'origina per un dèficit de dopamina a nivell dels ganglis basals i es caracteritz per la presència d'aquesta proteïna anòmala que és l'alfa-sinucleïna. En aquest assaig s'ha considerat que el Parkinson es relaciona amb la presència del alfasinucleína i si es pot eliminar o bloquejar la transmissió d'aquesta proteïna, es podria revertir la progressió de la malaltia.El tractament pretén diluir els dipòsits d'alfa-sinucleïna els que es creu que són els responsables de l'avanç del Parkinson, per la qual cosa amb aquest assaig clínic no es pretenen millorar els símptomes sinó millorar la malaltia i, pot ser, curar-la. L'estudi està dirigit a pacients inicials sense tractament o amb un tractament menor, té una durada de dos anys i es realitzarà a uns 300 pacients de tot el món, dels quals un gran nombre ja estan actualment en tractament.S'estima que en uns 10 anys a tot el món hi haurà uns 15.000.000 de persones afectades de Parkinson, de manera que a l'Hospital Universitari General de Catalunya es desenvolupen diverses línies d'investigació a través de la UIC (Unitat d'Investigació Clínica), liderada pel Dr. Ernest Balaguer. Actualment hi ha dos projectes d'investigació sobre aquest tipus de fàrmacs. Un d'ells és aquest que ha començat ara i l'altre està previst que comenci després de l'estiu, els dos de fàrmacs d'anticossos monoclonals antialfa-sinucleïna.Del que està en marxa ja s'han reclutat pacients en el nostre centre, i està en fase d'experimentació, i cal destacar que, dels últims set medicaments anti-Parkinson que han sortit al mercat a Espanya, tots ells havien estat avaluats en l'Hospital General, ja que té una gran experiència en aquests fàrmacs. A més, també s'estan realitzant importants estudis amb nous fàrmacs en malaltia d'Alzheimer, patologia vascular cerebral, epilèpsia i altres patologies.

