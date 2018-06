El Suprem considera il·legal fer fora els professors interins el juliol i agost

El Tribunal Suprem considera que és il·legal fer fora els mestres interins el juliol i agost, per tornar-los a contractar el setembre. Aquesta és una pràctica habitual als col·legis i instituts, que fa que l'administració pública s'estalviï pagar el sou dels mesos de juliol i agost.Ara, però, l'alt tribunal creu que aquesta pràctica és una "vulneració del principi de no discriminació" i, per tant, que és una clara vulneració de drets per a les persones que estan en aquest règim laboral. Ho indica en referència a un recurs presentat a Múrcia, tot i que la decisió afecta professors de tot l'estat espanyol.El recurs el va presentar l'Associació d'Interins Docents de la Regió de Múrcia, conjuntament amb 74 interins no universitaris més que es trobaven en aquesta situació. Al recurs al·legaven que la sentència establia un tracte "diferenciador i arbitrari" entre els interins i la resta, que realitzaven una mateixa feina. Ara, el Suprem considera que aquesta diferent relació és una "monstruositat prohibida pel Dret Laboral", a part que també veu il·legal que es privi els interins de les retribucions dels mesos de juliol i agost, que afecta també la disminució proporcional del nombre de dies de vacances pagades i la cotització a la Seguretat Social.

Sentència del Suprem sobre interins by naciodigital on Scribd

