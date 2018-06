Els 10 punts calents del Sónar 2018

1. Gorillaz i Tom Yorke, estrelles pop d'avantguarda

2. Inauguració a L'Auditori i clausura al Teatre Grec

3. Refree i Isaki Lakuesta, camins electrònics

4. Sonar+D, explorant el futur de la creativitat

5. LCD Soundsytem i Richie Hawtiin

6. Despacio

7. Laurent Garnier, marca de la casa

8. Flamenc d'última generació

9. Espectacle audiovisual immersiu a l'Ajuntament

10. Ni flyers ni pòsters

És setmana de Sónar , i això, per si sol, ja és tot un esdeveniment. Aquest 2018, a més, arriba amb l'afegit de la celebració de 25 anys de festival. Una data rodona, digna de celebració i que normalment s'aprofita per fer repàs i per mirar enrere. Però res d'això serà en l'ànima d'aquest certamen pioner, amb uns directors que mantenen més viva que mai la seva aposta de risc inicial: "no volem rememorar grans èxits, sinó recuperar els valors inicials del Sónar en el moment de la fundació: rastrejar, explorar i mirar cap al futur".Tota una declaració d'intencions que parla de manera fidel de l'essència d'aquest festival creat el 1993 amb la vocació d'explorar els sons del futur. Ara, amb una provada salut de ferro molt envejable, el Sónar celebra el primer quart de segle. Seran més de 230 activitats i 150 actuacions. Des deno volem que us perdeu allò totalment imprescindible, i per això us detallem quins són els 10 punts més calents del festival.La banda britànica Gorillaz, creada pel músic Damon Albarn i l'artista Jamie Hewlett, presentarà per primera vegada a l'Estat la nova performance amb convidats especials, cinc anys després de la seva última visita. L'actuació suposarà l'estrena a Barcelona de les cançons de l'àlbum Humanz. Tom Yorke, ànima de Radiohead, ve a demostrar que és un dels talents més genials i inquiets del moment. A l'escenari, un gran poder audiovisual i l'acompanyament musical de Nigel Godrich i Tarik Barri.L'Auditori acull el concert inaugural del certamen el dijous 14 juny, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpretant l’obra de culte del minimalisme. In C, de Terry Riley, va suposar una renovació estètica contra l'academicisme serialista als Estats Units dels anys 60. El tancament del festival arribarà en un altre marc de luxe, el Teatre Grec, i correrà a càrrec d'Alva Noto&Ryuichi Sakamoto, que estrenaran el seu nou espectacle de piano, electrònica i arts visuals. Serà diumenge 17 de juny, en un dels tres únics concerts que presentaran aquest any a tot el món.El músic Raul Fernández "Refree" i el cineasta Isaki Lacuesta oferiran aquest divendres al Festival Sonar un espectacle innovador inspirat en el món digital on ens ha tocat viure, en la censura exercida i en el control dels nostres actes. El show arriba amb l'objectiu de fer-nos pensar i suposarà el debut de Refree al Sónar en el que és la seva primera gran aposta per la música electrònica. Per convertir-ho en realitat, s'ha aliat amb el cineasta amb qui va treballar en la banda sonora del llargmetratge Entre Dos Aguas.El congrés Sonar+D reunirà a Barcelona prop de 5.000 professionals procedents de 65 països, amb la participació d'organitzacions com la NASA, MIT Media Lab, Google Magenta, The Long Now Foundation, Mozilla o Bandcamp; entre molts d'altres. Sónar+D també estrena la monumental cúpula de 19 metres de diàmetre Sonar360º by Mediapro on es projectaran els més recents projectes audiovisuals i immersius del món. Tota una experiència per seguir les passes dels pioners.Dissabte de beats i qualitat. El llegendari grup novaiorquès arriba amb el seu nou espectacle, que inclourà cançons del recent American Dream. Per la seva banda, l'artista porta al Sónar l'espectacle Close, que presenta una configuració audiovisual avançada i íntima plena de càmeres d'infrarojos que es projecten sobre un complex dispositiu de pantalles.És l'experiència de club dins del Sónar de Dia, que comptarà amb els noms de James Murphy (LCD Soundsystem) i dels germans David i Stephen Dewaele (2 manydjs) als plats. Junts portaran el so d'alta fidelitat amb 7 torres d'altaveus i amplificadors disposats en cercle amb tres dj sets de sis hores –un al dia– punxats únicament amb vinils.Convertit en un dels imprescindibles habituals, Garnier torna al Sónar per tornar a fer una sessió de dj que farà les delícies de la resta de dj's. L'artista posarà la rúbrica a l'edició del 25è aniversari amb el tancament de la nit de dissabte amb una sessió especial a l'aire lliure de quatre hores de durada.El Niño de Elche actuarà per tercera vegada al Sónar, en una associació revolucionària que promet grans moments de creativitat musical. Israel Galván és el bailaor avantguardista por excel·lència, l'encarregat de posar la percussió amb el ball, els cops i el contacte amb els objectes. El Niño de Elche posa la veu, inventant constantment sons amb un flamenc tan singular que l'ha fet únic i inimitable. Rosalía, per la seva banda, mostrarà les raons que la converteixen en la cantaora que està destinada a ser una de les grans icones i estrelles del futur. Imperdible, com el seu darrer disc, Los Ángeles.Edwin van der Heide ha estat l'encarregat d' inaugurar la vint-i-cinquena edició del Sónar amb Chiasm , un audiovisual immersiu creat expressament i que ocupa el pati interior de l'Ajuntament de Barcelona. L'espectacle, d'accés gratuït i que es podrà visitar fins dijous 14 de juny, juga amb la llum i el so per abordar les interrelacions íntimes entre cossos i l'espai en el que cohabiten.Sónar és art, avantguarda, futur. Un dels millors exemples és gaudir, de manera retrospectiva, amb Ni flyers ni pòsters. 25 anys d’imatge del Sónar, l'exposició amb què el festival reuneix bona part dels elements utilitzats a les campanyes promocionals des del 1994. A través d’un ampli recorregut distribuït en deu sales, la mostra ofereix una setantena d’imatges, elements i escultures creades pel codirector del Sónar Sergi Caballero, amb l’objectiu de buscar perspectives diferents del consum de cultura. Es pot visitar al Centre d’art Tecla Sala de l’Hospitalet fins el 23 de juny.

