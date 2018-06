Arxivada la causa contra els vuit mestres de la Seu acusats d'incitació a l'odi després de l'1-O

L'Audiència de Lleida ha acordat el sobreseïment lliure de la causa penal contra els vuit professors de la Seu d'Urgell que van ser acusats d'un delicte d'incitació a l'odi pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O. La interlocutòria del tribunal provincial conclou que els fets denunciats no són constitutius del delicte que s'imputava als docents.Els vuit docents van declarar com a investigats el 7 de novembre passat per suposats delictes d'incitació a l'odi per tractar a les aules l'1-O. També van prendre declaració als denunciants, que havien presentat els escrits entre els dies 2, 3 i 12 d'octubre de 2017 i en els quals s'afirmava que algunes de les mestres van explicar als alumnes de només sis anys ''que la Guàrdia Civil és dolenta i pega a la gent''. Per la seva banda, els professors van negar les acusacions.El passat mes de març, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell va arxivar provisionalment la causa penal contra sis dels vuit mestres i va mantenir obertes les diligències a dues professores de primària del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital de l'Alt Urgell, a qui ara també se'ls ha arxivat el cas.La investigació va continuar, el passat 11 d'abril, amb la realització de les proves pericials a dos dels cinc nens que presumptament es van veure afectats pels comentaris dels docents.

