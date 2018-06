Joan Maluquer, nou vicepresident de l'Ateneu en substitució de Gemma Calvet

Joan Maluquer, en una imatge d'arxiu Foto: Flickr

L'Ateneu ha anunciat aquest dimecres el substitut de Gemma Calvet, que va dimitir després de la polèmica pel cas Crexells . La Junta de l'entitat ha anunciat el nomenament de Joan Maluquer i Ferrer com a nou vicepresident primer de l'entitat. Maluquer s'encarregarà de coordinar la reflexió i reorientació del Premi Crexells així com la programació cultural de l’Ateneu Barcelonès.Llicenciat en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, he estat secretari de redacció de la Revista de Catalunya (1986-1996), director adjunt de Curial Edicions Catalanes (1993-1996) i director d’Editorial Thassàlia (1996-2000). Actualment, és director d’Edicions Galerada (1996), gerent i secretari de l’equip rector de la Universitat Catalana d’Estiu (1988) i president de la Fundació Mas i Terra (2003). Coordina la tertúlia setmanal «El Pregó» i és membre de la Comissió de Cultura de l'Ateneu Barcelonès.La polèmica del Premi Crexells va aparèixer quan el jurat del guardó va acordar incorporar a la llista de finalistes quatre obres més, per la "molt baixa" participació en la votació popular, que no va arribar al 4% dels socis. Aquesta circumstància va provocar la retirada de les obres dels 11 finalistes com a protesta per la decisió i l'Ateneu Barcelonès va decidir suspendre el premi.

