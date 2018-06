L'exjugador del Reial Madrid, Fernando Hierro, serà el nou entrenador de la selecció espanyol en substitució de Julen Lopetegui, que ha estat cessat aquest dimecres després que s'anunciés el seu fitxatge pel Reial Madrid. El president de la RFEF, Luis Rubiales, ha fet pública la seva destitució en una roda premsa aquest matí des de Rússia, on la selecció comença el Mundial de Rússia aquest divendres contra Portugal.



A hores d'ara, Hierro era el director esportiu de la mateixa federació espanyola i havia estat el segon entrenador de Carlo Ancelotti durant la temporada 2014-15, que va acabar amb la destitució de l'italià i la conquesta del triplet per part del Barça de Luis Enrique. Hierro va assumir el rol d'entrenador per primera vegada a l'Oviedo el 2016. Ara bé, només va dirigir l'equip asturià durant un curs. Abans també havia passat pel Màlaga, on va exercir de mànager general.

Rubiales: "No se pueden hacer las cosas así. No me puedo enterar cinco minutos antes, con dos llamadas". pic.twitter.com/vACgqGrsuc — Europa Press (@europapress) 13 de juny de 2018

Com a futbolista, Hierro va ser una de les referències defensives del Reial Madrid i la selecció espanyola durant més d'una dècada, des que va debutar en el conjunt blanc -el 1989- fins que va penjar definitivament les botes -el 2003- després de portar el braçalet de capità durant un parell de temporades. Conegut per la seva contundència i agressivitat sobre la gespa, el malagueny té el dubtós honor de ser el futbolista amb més targetes grogues i vermelles de la història del futbol espanyol."Ens hem vist obligats a prendre aquesta decisió", ha dit Rubiales, tot afegint que ja tenen mig lligat el seu substitut, però que encara no poden confirmar qui serà. "No vull entrar en noms. Tot el que haguem de parlar, ho sabrem aviat", ha reblat. El representant del combinat nacional, que ja està de camí a Rússia, ha criticat durament les formes de Lopetegui. Ha destacat que la negociació amb el club blanc era "legítima", però que s'ha fet d'esquena a la federació, a les portes de la competició internacional més important."Les coses no es poden fer així. No me'n puc assabentar cinc minuts abans, amb dues trucades". Així de categòric s'ha expressat Rubiales en la roda de premsa d'aquest dimecres. El secretisme que ha dut Lopetegui, doncs, és la principal raó per la qual l'ens ha pres la decisió de prescindir dels seus serveis de manera fulminant.

