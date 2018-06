Neix a Mataró una candidatura unitària independentista per a les municipals

Ha nascut a Mataró un grup promotor de la Candidatura Unitària Republicana i Sobiranista per a les eleccions municipals del 2019, segons informa Tot Mataró . De moment, els seus membres ja han recollit més de 1.000 signatures de ciutadans de Mataró que donen suport a la proposta unitària independentista, que pretén que PDECAT, ERC i CUP vagin plegats a la llista.En la darrera reunió de la junta promotora, el grup ha acordat portar al carrer la recollida de signatures, per així poder explicar ciutadà per ciutadà l'abast de la proposta i aconseguir augmentar-ne el nombre. La campanya es farà cada dissabte a partir d'aquesta setmana entre les sis i dos quarts de nou de la tarda a la cruïlla de la plaça Santa Anna amb la Riera.Amb la voluntat d'engrescar a les formacions a crear aquesta candidatura unitària, els impulsors iniciaran una ronda de contactes amb partits i entitats sobiranistes, antics caps de llista a les eleccions municipals i diverses entitats ciutadanes com, per exemple, la federació d'associacions de veïns, entitats culturals, sindicats i gremis. Durant la ronda de contactes, es proposaran donar a conèixer i escoltar les seves propostes i opinions, i fent-los arribar el motiu de l'impuls d'aquesta proposta.Els impulsors han exposat els motius pels quals consideren necessària la creació d'una candidatura unitària sobiranista. Destaquen, entre els diversos motius, que si el sobiranisme no és la força més votada, només es podria aconseguir una alcaldia republicana si un dels partits sobiranistes obtingués majoria absoluta, fet que en cap cas està garantit, opinen.Per tant, consideren que és un risc que els partits del 155 puguin assolir l'alcaldia i qualifiquen de "perillós" el desplegament de les seves polítiques en matèria de convivència, llibertats ciutadanes, seguretat, cultura, educació i política lingüística.

