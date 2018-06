JxCat preveu enllestir a finals d'any la reforma del reglament per validar la investidura a distància

Junts per Catalunya ha activat ja aquest dimecres el mecanisme per reformar el reglament del Parlament i poder garantir així investidures a distància , un canvi que impulsen amb l'objectiu de restituir Carles Puigdemont. Segons ha explicat el dirigent de Junts per Catalunya Josep Costa, la previsió és que aquesta reforma estigui aprovada a finals d'any i completi la reforma aprovada de la llei de presidència, suspesa pel Tribunal Constitucional.De moment, el grup parlamentari de JxCat ja ha fet arribar un escrit a tots els grups per tal de crear una ponència conjunta que calculen que es posarà en marxa abans de l'estiu. D'entrada, necessiten el suport de dos grups més per impulsar-la, un fet que donen per garantit. A partir d'aleshores, és la mesa del Parlament la que ha d'aprovar la creació de la ponència, els treballs del qual haurien d'arribar al ple en forma de proposició de llei després de tractar-se a la comissió del reglament."No presentarem un text tancat perquè tots els grups puguin dir què els preocupa", ha explicat Costa. Per part de JxCat, a més de la utilització de mitjans telemàtics per a la investidura, també volen que el reglament garanteixi la delegació del vot dels presos i dels exiliats i blindar les perrogatives parlamentàries com la inviolabilitat dels diputats. També plantegen tornar a considerar inhàbil la segona quinzena d'agost, una franja temporal que va ser habilitada durant la reforma que es va aprovar la legislatura passada en previsió de l'aprovació de les lleis que havien de permetre l'1-O.Costa ha argumentat que un dels arguments per suspendre el canvi que es va aprovar en la llei de la presidència per poder investir Puigdemont era que el reglament no contemplava la possibilitat d'utilitzar mitjans telemàtics, una mancança que ara pretenen corregir.Albert Batet, portaveu parlamentari, i dos dels seus adjunts, Eduard Pujol i Gemma Geis, ja van anunciar aquest dimarts després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim torra, que promourien reunions amb els grups per reformar el reglament del Parlament i permetre restituir càrrecs que són a la presó o a l'exili, i també una comissió d'investigació sobre el 155."La restitució ha de ser real", va dir Batet, que va precisar que aquesta reforma del reglament del Parlament ha d'anar en la línia de la presència telemàtica de les persones que són fora del país. En aquest sentit, va tornar a insistir en la necessitat de situar Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat, tot i que va ser ell mateix -i el grup parlamentari de JxCat- qui va renunciar a fer el pols per aconseguir-ho. Els consellers empresonats i exiliats van fer marxa enrere -després, també, de pressions provinents de la mateixa candidatura de la qual formaven part- i, segons l'alcalde de Valls, per restituir hi ha d'haver "voluntat per les dues parts".

