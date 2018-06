Els quatre reptes del ministre José Guirao amb la cultura catalana

1. Reparar els estralls del 155

2. La promoció exterior del català

3. L'impost de les comunicacions

4. L'IVA cultural

Després de les turbulències dels darrers dies, el Ministeri de Cultura ja té inquilí: José Guirao. Un perfil tècnic, discret i de llarga trajectòria en la gestió cultural per substituir Màxim Huerta, el ministre més breu de la història i la figura més controvertida del nou govern de Pedro Sánchez. Més enllà de la seva trajectòria televisiva que passa pel periodisme del cor, o per la tirallonga de tuits on expressava opinions altisonants i polèmiques, Huerta ha acabat caient, set dies després de prendre possessió, per les informacions publicades per El Confidencial que revelaven que va defraudar 218.322 euros a Hisenda.Més enllà del debat generat sobre la conveniència o no del nomenament de Huerta i també més enllà del consens que genera Guirao, el debat cultural té molts assumptes roents sobre la taula i el nou Ministre de Cultura del govern espanyol té per endavant uns mesos molt intensos de feina i de posar-se al dia. Tot seguit, repassem les coses que hauria de saber –i de resoldre al més aviat possible– pel que fa al sector cultural català.L'aplicació de l'article 155 ha comportat un desori i un buit d'acció considerables al sector cultural. L'ara consellera de Cultura, Laura Borràs, ja va haver d'anular diverses activitats programades al Festival Nacional de Poesia quan era la directora de l'ILC, per assenyalar només un dels exemples més sonats. A nivell de Govern, el 155 va comportar que s'endarrerissin molts pagaments perquè les subvencions, les inversions en obres, part de les activitats i dels programes es van paralitzar.Què farà Guirao amb la inversió en promoció exterior del català? Fins ara, tot recau en l'Institut Ramon Llull, però hi ha un altre organisme que també s'hauria d'ocupar d'aquestes tasques d'internacionalització si tenim en compte allò que diu la Constitució: l'Instituto Cervantes. Però en els últims 15 anys, hi ha hagut una presència minsa d'autors que tinguin el català com a llengua literària en les activitats del Cervantes a l'estranger. Què passa amb la literatura catalana? A diferència dels altres ministres, es creurà Guirao el multilingüisme? Omplirà de sentit la buidor dels bons desigs? I, sobretot: creurà oportú que es promogui el català?És un dels temes més roents. L'any 2014, el Parlament va aprovar la llei de l'impost als operadors de comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual. L'anomenat "cànon digital", que l'any 2017 va ser tombat pel Tribunal Constitucional. En total, uns 16 milions d'euros que havien d'anar a empreses culturals del sector. Amb el 155 no hi ha hagut ni govern ni possibilitat de reacció, i ara s'està intentant que es repari el greuge conjuntament amb el paquet de totes les lleis que es van tombar. La sentència va implicar que Cultura hagués de fer mans i mànigues per repartir diners que estaven pressupostats i no s'havien pogut recaptar. Què farà el Ministre?Un dels aspectes més candents sobre la taula del nou ministre serà el tema de l'IVA Cultural, una mesura que va fer que l'art, la cultura i l'entreteniment passessin a tenir un impost del 21%, convertint-lo pràcticament en un producte de luxe. Tot i que afecta també al Ministeri d'Hisenda, saber què farà amb l'IVA Cultural serà una de les claus del seu mandat. Catalunya, que té un sector teatral en plena vitalitat i una bona afluència a sales de cinema, hi ha molta gent pendent de saber com s'acaba solucionant.

