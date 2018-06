Albiol amenaça ara de no donar suport a la moció de censura del PSC a Badalona

El líder del PP català i regidor a l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol, es repensa ara el suport dels populars a la moció de censura que capitaneja el PSC a la ciutat . Albiol ha retret avui als socialistes que no hagi donat explicacions de com governarà amb només tres regidors, i els demana que presentin el seu programa de govern per als onze mesos de mandat que s'obren a partir del 20 de juny. Si no ho fa, avisa, el PP obrirà "un període de reflexió fins dimecres on valorarem el sentit del nostre vot".El líder popular, que va garantir el suport del PP a l'alcaldable del PSC, Àlex Pastor, "sense condicions" per fer fora l'actual govern municipal que encapçala Dolors Sabater, de Guanyem Badalona, diu ara que no donarà "un xec en blanc" per "sortir del foc i caure a les brases" d'un eventual govern que diu que, ara per ara, no té "relat". Sabater compta amb el suport d'ERC i d'ICV de cara a la votació de la moció de censura.

