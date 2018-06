Bèlgica investigarà si els serveis secrets espanyols van espiar Puigdemont de forma irregular

Les autoritats belgues investigaran si serveis secrets espanyols van espiar el president català a l'exili, Carles Puigdemont, a través d'un aparell instal·lat en el cotxe que va utilitzar quan tornava d'Alemanya, on va ser detingut el 25 de març, cap a Waterloo. Ho ha avançat el diari De Tijd i ho ha recollit Politico Europe , que indiquen que la investigació va a càrrec dels serveis d'intel·ligència belgues s'ha iniciat arran de la petició que va fer el partit flamenc N-VA. La justícia belga va decidir a principis d'abril obrir diligències contra Espanya per l'ús d'un geolocalitzador del cotxe que va sortir de Waterloo. En l'operació hi van participar agents del CNI, que haurien estat els que van avisar la policia alemanya quan el president a l'exili va entrar al país germànic. L'aparell s'hauria instal·lat al cotxe de Puigdemont sens que les autoritats belgues en tinguessin coneixement.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)