Trapero i Ferran López, citats a comparèixer a porta tancada a la comissió sobre els atemptats

La comissió d'investigació sobre els atemptats de l'agost de l'any passat a Barcelona i a Cambrils es posa en marxa. En la primera sessió celebrada aquest dimecres, els grups han aprovat les compareixences. Tots els cossos policials citats com a testimonis ho faran a porta tancada per petició de tots els grups menys la CUP. Així doncs, el major Josep Lluís Trapero o el cap dels Mossos, Ferran López, compareixeran de forma reservada a la comissió d'investigació que està presidida per l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell.L'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'excap dels Mossos Albert Batlle també estan citats a declarar com a testimonis a porta tancada, així com càrrecs clau de Mossos, bombers o policies municipals de Ripoll, Cambrils o Les cases d'Alcanar. De forma oberta, la comissió ha aprovat les compareixences d'exministres del govern de Mariano Rajoy, com Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido i Alfonso Dastis. Fins ara, els exmembres del govern del PP s'han negat a acudir a les reiterades citacions que se'ls ha fet en les comissions d'investigació dels darrers anys.Com a testimonis també seran citats el delegat del govern sortint, Enric Millo; el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos i el director d'El Periódico de Catalunya, Enric Hernández. Els grups també han aprovat la compareixença d'experts en radicalització, seguretat, educació, integració i afers religiosos. En total, la comissió preveu més de 112 compareixences. Per majoria dels grups parlamentaris, s'ha acordat que la documentació policial que s'aporti sigui d'accés restringit als diputats de la comissió, i que les compareixences de tots els càrrecs policials es facin a porta tancada i també sota estricte reserva exclusiva per als membres de la comissió.

