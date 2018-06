Col·lectius de totes les religions es mobilitzen per una pregària de suport a presos i exiliats

Units en la nostra diversitat sempre sumem! dimarts 19 de juny trobada interreligiosa a @SantaMariadelPi gràcies @nuriaiceta @enricbcn @anaevajf per fer visible el desig compartit de justícia i llibertat. Us esperem a TOTS pic.twitter.com/vCileVgagk — Txell Bonet (@TxellBonet) 12 de junio de 2018

Col·lectius de totes les religions es mobilitzen per fer costat als presos i als exiliats. Dimarts vinent al vespre se celebrarà una pregària interreligiosa en suport als familiars dels dirigents polítics i socials catalans privats de llibertat o que s'han desplaçat a l'estranger. L'acte, que el presentarà la periodista Mònica Terribas, es farà a la Basílica de Santa Maria del Pi amb el suport de l'Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa les famílies dels presos i exiliats. Hi participaran persones de diverses tradicions religioses: catòlica, protestant, ortodoxa, musulmana, jueva, budista i sikh.El motiu de l'acte és denunciar la situació judicial i penitenciària dels membres de la cúpula del procés, la vulneració dels seus drets i de les seves famílies, especialment dels infants, i demanar una resolució del conflicte polític "d'una forma digna i no violenta". Cadascuna de les confessions participants llegiran un text de la seva tradició religiosa i els familiars dels presos i exiliats participaran en la pregària amb un gest simbòlic. La voluntat de l'acte és mostrar que "l'honestedat, la misericòrdia, la justícia, la llibertat i el diàleg són valors que ajuden en la construcció de la pau social".L'acompanyament musical anirà a càrrec del compositor Bernat Vivancos. S'iniciarà amb una de les peces per clarinet dels Cants de la llibertat presa , que recorden cadascun dels dies que han passat els dirigents catalans a la presó. També s'interpretarà un moviment del Quartet de Dmitri Xostakóvitx "dedicat a les víctimes de la guerra i del feixisme". La pregària es tancarà amb una versió del Cant del Ocells interpretada per un grup de 18 violoncels, un per cadascun dels presos i exiliats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)