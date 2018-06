La segona República, la Guerra Civil i la Transició a l'examen d'Història de la selectivitat

L'examen d'Història de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), primer d'aquest dimecres, ha preguntat sobre el regeneracionisme, la segona República a partir d'articles de la Constitució del 1931, la Guerra Civil a Catalunya i la Transició.Aquesta prova ha pres aquest any especial rellevància perquè s'ha convertit en una matèria comuna de la fase general per a tots els alumnes, atès que fins el curs passat existia l'opció d'examinar-se d'Història o d'Història de la Filosofia -que ha passat a la fase específica-.La primera opció de l'examen d'Història ha inclòs preguntes a partir d'un text de l'expresident espanyol Antonio Maura, la crisi del 1898 i el corrent polític del regeneracionisme, i l'impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya.També ha preguntat per la Guerra Civil espanyola a partir d'un cartell de les Joventuts Socialistes Unificades, el cop d'estat militar i l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya, així com les diferents fases d'ocupació franquista de Catalunya.L'opció B ha inclòs preguntes sobre la segona República Espanyola a través de dos articles de la Constitució del 1931 -el de definició de República i que no té religió oficial-, així com preguntes sobre les circumstàncies en les quals es va proclamar i l'acció reformista dels governs del bienni d'esquerres i el conservador.També, a partir d'una fotografia d'una manifestació proamnistía a Barcelona, ha preguntat sobre els passos de la Transició espanyola, des de la mort de Franco fins a les primeres eleccions democràtiques, i el procés de recuperació de l'autonomia de Catalunya, esmentant la tornada de Tarradellas i l'Estatut de 1979.Diversos alumnes consultats després de sortir de l'examen han tingut disparitat en l'elecció de l'opció, i en algun cas s'han decantat per la que preguntava per la Guerra Civil i el regeneracionisme en no haver pogut completar el temari a classe.Altres alumnes han considerat també la primera opció en considerar-la més fàcil d'estructurar que la que preguntava per la Transició, encara que d'altres l'han preferida en tenir el temari "més recent".Un professor ha assegurat que l'examen era "força equilibrat", i ha emfatitzat la gran quantitat de matèria que inclou, des de la Restauració a la Transició espanyola en ordre cronològic.

