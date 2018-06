Borrell admet que «no es pot prohibir» la restitució del Diplocat

El ministre d’Exteriors, Josep Borrell, ha afirmat aquest dimecres en una entrevista a la COPE que “no es pot prohibir” que la Generalitat disposi de serveix de representació exterior com el Diplocat, l’organisme que el govern de Mariano Rajoy va començar a “liquidar”, en paraules de Soraya Sáenz de Santamaría, i que la Generalitat de Quim Torra ha començat a ara a restituir.Preguntat per aquesta qüestió, ha recordat que “el TC ha dictaminat que les CCAA poden tenir serveis de representació exterior” i per tant la seva existència “no és res que contravingui cap normativa”. “Caldrà veure quines són les seves activitats, però una representació exterior la tenen totes les CCAA i no es pot prohibir que la tinguin”, ha dit. En aquest sentit ha advertit que “si les coses funcionen amb normalitat estarem amb normalitat”, “i sinó ja veurem”.Borrell, que ha admès que ha de fer esforços per no convertir-se en el “ministre d’afers catalans”, ha evitat respondre les crítiques que ha rebut per part de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. “No sé perquè em diu radical o ultra, però forma part d’una desqualificació a la que no respondré amb cap altre tipus de desqualificació”, ha dit en referència a les manifestacions de Puigdemont pel seu nomenament.També ha afirmat que malgrat que el president de la Generalitat l’ha situat –segons ha afirmat- com a punta de llança en la lluita contra l’ús del català a les institucions europees, va ser ell com a president del Parlament Europeu qui va desencallar la situació en favor de la normalització mitjançant el seu vot de qualitat.

