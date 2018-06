Pere Granados, alcalde de Salou: «Hard Rock ens permetrà ser un referent mundial turístic»

Pere Granados, alcalde de Salou, durant l'entrevista Foto: Jonathan Oca



"Només estan en contra per una visió romàntica d'unes vies que quedaran inútils, inoperatives i que quedaran mortes. Volem que marxin"

Pere Granados, alcalde de Salou, durant l'entrevista Foto: Jonathan Oca

"Jo ni callaré ni em faran callar per defensar els interessos del meu poble. I ho faré davant del govern que sigui i mani qui mani"

"Alguns membres de l'oposició fan política de baix nivell, de low cost"

Pere Granados, alcalde de Salou, durant l'entrevista Foto: Jonathan Oca

Pere Granados és l'alcalde de Salou des del 2009. És el líder de la formació municipalista de FUPS i es tornarà a presentar com a cap de llista per a les eleccions de l'any ve. És una de les veus que s'ha alçat amb més força per exigir el desmantellament de la via de la costa, entre Salou i l'Hospitalet de l'Infant i afirma que amb la unió de tots els alcaldes s'ha aconseguit arrencar el compromís ferm d'Adif de portar a terme aquesta acció. Considera que l'oposició de Salou fa política de low cost i l'acusa de no vetllar pels interessos del municipi ni pels seus ciutadans.- És una gran notícia pel territori, i per Salou no cal dir-ho. És un gran projecte que ens ajudarà a desestacionalitzar la temporada turística i crearà molts llocs de feina. Ens permetrà ser un referent a escala mundial pel que fa al turisme. A banda, és important remarcar que tindrem una oferta turística molt potent i diversificada.- Hi havia moments en els quals no estava gens clar que tirés endavant, però no per part de l'empresa sinó per la mateixa evolució de la classe política. És a dir, crec que era la manca d'entesa per part d'alguns polítics que no van valorar què suposava el Hard Rock de benefici per Salou i pel territori. Em constava que l'empresa tenia el seu interès però em preocupava molt, i encara més de la manera com evolucionava tot el tema de la classe polítca, perquè en depenia aquesta llum verda.- N'estic convençut. La unitat dels municipis i totes les accions que hem fet han provocat aquesta resposta. Aquesta és la manera que tenim de fer que ens escoltin a Madrid. Ja que els nostres representants no aixequen la veu, nosaltres ho hem fet i mira quin resultat. Aquesta és la via a seguir.- En absolut. El que tindrem són 28 serveis de regionals i rodalies. Que quedi clar, perquè hi ha alguns polítics que els agrada intoxicar i aprofitar el desconeixement de les persones per dir que Salou es queda sense ferrocarril. Es quedarà sense des de PortAventura fins a Vandellòs, i això provocarà una renovació del nostre municipi.- Estem esperant la redacció d'aquest pla i encara no sabem la data ni d'entrada en funcionament del corredor ni quan tindrem el document.- Els que creguem necessaris. Ho decidirem entre tots.- Bé, sí. És una pregunta afirmació que la comparteixo absolutament. Crec que les administracions públiques han de treballar amb molta més planificació i encara més amb projectes d'aquesta envergadura.- Només hi ha hagut un únic sindicat, que és la UGT, i que no ha vingut a informar-se. La seva reivindicació no té cap validesa perquè després d'escoltar i defensar un projecte de via morta, que no porta a enlloc i només defensa una il·legalitat. El desmantellament de la via des de Salou cap a Vandellòs és d'obligat compliment, és una part essencial del projecte del corredor. El sindicat s'ha tirat a la piscina només per donar suport a unes plataformes i a les CUP. La resta no està a favor d'incomplir les lleis i menys qüestions de medi ambient. Només estan en contra per una visió romàntica d'unes vies que quedaran inútils, inoperatives i que quedaran mortes. Volem que marxin.- Exacte. A banda que el govern espanyol fa anys que ens han abandonat, al territori en general, a Salou vàrem aprovar una moció per reclamar que es faci efectiu el desmantellament de la via i que es facin efectives la resta d'inversions que hi ha pendents al municipi. La moció va rebre els vots favorables de tots els partits a excepció de dos, PP i Cs. Lamento moltíssim que els regidors de Salou no defensin, per sobre de qualsevol altre, els interessos del municipi perquè són els interessos pels quals han estat escollits. Han de defensar Salou i no les sigles del partit.- Això no s'ho creu ni ell. Això és una falsedat. Això són excuses de mal pagador perquè ell no va defensar que el seu govern, el del PP -el que hi havia abans de la moció de censura-, ha d'invertir a Tarragona i a Salou perquè sabia que en el moment que alcés la veu el farien fora. Aquesta és la realitat. Ho disfressa però la realitat és que no poden dir res. Tenen por de perdre la cadira. Sento pena de veure tot això. A diferència, els regidors de CDC, amb el tema del CRT, sempre han votat a favor de les nostres mocions. Amb el PP, és a l'inrevés. Jo ni callaré ni em faran callar per defensar els interessos del meu poble. I ho faré davant del govern que sigui i mani qui mani.- Nosaltres defensem l'interès general. Creiem que és una bona acció de dinamització, no només del mercat sinó de la zona, per aquest avui en dia el mercat municipal no té capacitat per atreure gent. Al revés, necessita un motor que els hi aporti gent, ja que s'està ensorrant. Està ben fet. Si no volen que es faci no es farà però cal remarcar que tot els procediments i tot en general és correcte. Estem davant d'una nova fal·làcia i d'un oportunisme polític que torna a demostrar que no alguns regidors no fan a favor dels interessos del municipi i que estan aquí buscant un desgast polític inútil per quatre vots.- Les experiències que tenim d'aquest tipus de binomi, un mercat municipal junt amb una superfície comercial, són casos d'èxit. Fa poc es va inaugurar un clar exemple d'això, el Mercat Central de Tarragona. El que passa és que hi ha gent amb molt poca visió, nosaltres mirem al futur i creiem que tot això és bo per dinamitzar-ho i que necessita aquesta ajuda. Alguns membres de l'oposició fan política de baix nivell, de low cost.- Sí. Em torno a presentar. El meu procés polític acabarà quan tots els projectes que he estat defensant durant tots aquests anys vegin la llum. Veient el que hi ha ara mateix, que ni PP ni Cs vulguin defensar els interessos de Salou em deixa molt intranquil, molt preocupat i continuaré treballant perquè els projectes i la ciutat tirin endavant.- Nosaltres com que tenim visió i la idea de treballar pel progrés i per la qualitat de vida dels veïns de Salou, tenim la capacitat de ser molt generosos i obrim la nostra candidatura a qualsevol altra proposta que se'ns pugui fer. En definitiva, el que necessitem és una candidatura forta perquè no hi hagi un govern fort.- A mi no em preocupa gens. Les persones a l'hora de votar pel seu municipi tenen la capacitat de deixar de discernir del que és una qüestió política supramunicipal i la gestió del municipi.- La veritat és que és molt positiu. Que hi hagi un govern fort permet que es puguin tirar els projectes endavant. És molt positiu perquè si no la mediocritat política i els interessos de partit fa que des de l'oposició es bombardegin alguns d'aquestes projectes d'interès general, només per una qüestió electoral. Això és la política mal entesa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)