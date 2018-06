Lopetegui, destituït a dos dies del debut de la selecció espanyola

Terratrèmol a la selecció espanyola. Després d'una reunió d'urgència que han mantingut el tècnic i el president de l'ens Luis Rubiales aquest matí, la RFEF ha optat per prescindir dels serveis del seleccionador espanyol Julen Lopetegui. Aquest dimarts, a només tres dies de l'inici del Mundial de Rússia, el Reial Madrid va fer públic que el substitut de Zinedine Zidane per a les properes tres temporades seria el seleccionador.



"Ens hem vist obligats a prendre aquesta decisió", ha dit Rubiales, tot afegint que ja tenen mig lligat el seu substitut, però que encara no poden confirmar qui serà. "No vull entrar en noms. Tot el que haguem de parlar, ho sabrem aviat", ha reblat. El representant del combinat nacional, que ja està de camí a Rússia, ha criticat durament les formes de Lopetegui. Ha destacat que la negociació amb el club blanc era "legítima", però que s'ha fet d'esquena a la federació, a les portes de la competició internacional més important.

Rubiales: "No se pueden hacer las cosas así. No me puedo enterar cinco minutos antes, con dos llamadas". pic.twitter.com/vACgqGrsuc — Europa Press (@europapress) 13 de juny de 2018

"Les coses no es poden fer així. No em puc assebentar cinc minuts abans, amb dues trucades". Així de categòric s'ha expressat Rubiales en la roda de premsa d'aquest dimecres. El secretisme que ha dut Lopetegui, doncs, és la principal raó per la qual l'ens ha pres la decisió de prescindir dels seus serveis de manera fulminant.

Cal recordar que la selecció espanyola comença divendres, a partir de les vuit del vespre i contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, el seu periple pel Mundial.

Julen Lopetegui, que va militar sense pena ni glòria en el Barça durant tres temporades, va anunciar la seva retirada el 2002 i va iniciar la seva etapa com a entrenador al Rayo Vallecano, on hi havia jugat anys enrere. Va ser acomiadat poc després de començar la temporada.Després d'uns anys sense entrenar cap conjunt, va tornar a les banquetes a les categories inferiors del Reial Madrid per, l'any 2010, agafar el timó de la selecció sub-19. L'any 2012 va entrenar la sub-21 als Jocs Olímpics de Londres. El 2014 signa per l'Oporto, amb el qual va arribar a 4ts de final de la Champions League. El 21 de juliol de 2016 el presenten com a nou seleccionador espanyol en substitució de Vicente del Bosque.

