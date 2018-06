Arrimadas: «Podem arribar a un nivell de conflicte que no imaginem»

La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha considerat aquest dimecres que Catalunya viu una situació "molt greu" a nivell social per culpa de l’independentisme. En una entrevista a Catalunya Ràdio , Arrimadas s’ha distanciat del ministre d’Exteriors, Josep Borrell , i ha admès que ella no hagués definit el que viu Catalunya com un episodi "a les portes d’un enfrontament civil", però ha vaticinat un escenari negatiu. "No ho diria així, però sí tenim una fractura social greu i podem anar a molt pitjor, a un nivell de conflicte que ni tan sols podem arribar a imaginar", ha avisat.D’altra banda, ha avançat que aquest mateix dimecres, Cs entrarà al registre del Parlament dues peticions de plens monogràfics amb els que vol que el ple es reuneixi de manera extraordinària un dia "per tornar a l’agenda social i prioritzar les polítiques socials" i un altre per tractar "la recuperació de la convivència a Catalunya".Tot i aquesta necessitat de "cosir la societat" i "acabar amb el trencament" que assegura que cal a Catalunya, Arrimadas s'ha negat a fer autocrítica, assegurant a més que "la responsabilitat" de la situació actual només és dels governs."El que ha generat conflicte social evident és la vulneració de drets dels catalans amb l’incompliment de lleis. Que jo pugui haver dit alguna cosa, potser, però qui ha fet un conflicte absolut és el Govern de la Generalitat", ha dit.

