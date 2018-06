Vicenç Vallès, Consorci Sanitari de Terrassa: «L'activitat física ajuda a millorar la salut mental»

Roda de premsa de presentació de la Final de la Lliga de Futbol Sala Foto: Cedida

El dijous 14 de juny se celebra a l'Estadi Olímpic de Terrassa la 20a Final de la Lliga de Futbol Sala dels Serveis de Rehabilitació Comunitària i els Centres de Dia de l'àmbit de la Salut Mental de la província de Barcelona. L'esdeveniment està organitzat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CTS) , una entitat sanitària que ofereix diferents programes d'assistència integral per a les persones. El director de l'àmbit de Salut Mental del CST, Vicenç Vallès, ha presentat la Final de la Lliga de Futbol.- Tenim la responsabilitat de tenir cura de la salut mental de les persones de Terrassa i de les poblacions de l'entorn. A Terrassa comptem el Centre de Salut Mental d'Adults, l'hospital de dia el Servei de Rehabilitació Comunitària, o el Centre de Dia.- L'objectiu és la inserció social, laboral i comunitària de les persones amb trastorns mentals greus com esquizofrènia, trastorns psicòtics greus, trastorns bipolars, depressions greus o trastorns de personalitat. La majoria d'aquestes malalties comencen durant la joventut però s'allarguen durant tota la vida i provoquen un deteriorament de la capacitat d'adaptar-se socialment, laboralment i familiarment.- Hi ha molta evidència científica que l'activitat física no només ajuda a millorar la condició física sinó també ens ajuda a millorar les nostres capacitats cognitives, el benestar emocional. La salut mental millora amb la salut física. A banda del futbol també fem ping-pong, natació o sortir caminar.- Treballem amb diferents programes que busquen recuperar i millorar la funció social de les persones per aconseguir la seva reinserció a la societat. Entre alguns programes que treballem hi ha els tallers de cuina, la cura de l'hort, tractaments a partir de l'art i l'expressió artística, tallers de Tecnologia de la Informació i la Comunicació, redacció de continguts, xarxes socials, autonomia a l'hora d'agafar el tren, etc. Intentem que cada activitat ajudi a dinamitzar en funció de les prioritats de la persona.- Hem de fer activitats amb la societat. Per exemple, tenim un projecte de música on hi ha un cor format per persones amb problemes de salut mental i persones sense. També hi ha activitats mixtes amb alguns equips de futbol.L'esdeveniment de caràcter festiu acollirà un total de 10 equips de Barcelona, Cornellà, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramanet, Vic, Sant Boi de Llobregat, Manresa i Terrassa que competiran barrejats en equips de colors.L'objectiu dels organitzadors és que no hi hagi competitivitat sinó que es fomentin els valors o el treball en equip. Per això, en lloc dels gols, el que es valorarà seran les targetes verdes que els àrbitres aixecaran als jugadors cada vegada que algú faci una acció positiva. Guanyarà l'equip que més targetes verdes hagi aconseguit en els diversos partits.

