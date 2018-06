Màxim Huerta no pensa dimitir: «No tinc cap dubte ni conflicte moral»

Màxim Huerta ha dit que no pensa dimitir en una entrevista a Onda Cero i que està al corrent de tots els pagaments d'Hisenda des de fa anys. "Les meves obligacions tributàries estan al corrent i no tinc cap dubte ni conflicte moral", ha assegurat el ministre de Cultura després que avui el diari El Confidencial hagi tret a la llum que l'expresentador de programes del cor va defraudar 218.322 euros entre els anys 2006, 2007 i 2008. Va ser justament quan va agafar el relleu al capdavant El programa de Ana Rosa de Telecinco.També ha dit que no va existir cap irresponsabilitat per part seva i que "el que hi va haver va ser responsabilitat com a ciutadà". Diu que Pedro Sánchez està al corrent de l'assumpte i li ha comentat que "el nostre objectiu és treballar i ser transparents".Adriana Lastra, la vicesecretària general del PSOE i portaveu al Congrés ha declarat que "el ministre i el seu gabinet donaran les explicacions oportunes" i ha restat importància a l'assumpte. Pablo Iglesias, secretari general de Podemos, assegura que Màxim Huerta ha de dimitir i si no és així "Pedro Sánchez l'ha de fer dimitir".Tal com apunten els documents recollits per El Confidencial, una inspecció d'Hisenda va concloure que havia facturat gairebé 800.000 euros durant aquests tres anys a partir de la societat limitada Almaximo Profesionales de la Imagen SL. A través d'aquesta, havia deduït un total de 148.702 euros com a despeses per activitat artística injustificada i per la qual va haver de pagar 365.938 euros pels tres exercicis, comptant-hi la multa i els interessos.Segons expliquen les dues sentències del TSJM, Màxim Huerta es va deduir per activitats artístiques 43.770 euros l'any 2006, 80.481 el 2007 i 24.451 el 2008, declarant només per serveis professionals o rendiment del treball 44.400, 43.065 i 60.000 euros, respectivament. Com a conseqüència, el total d'ingressos dels tres exercicis, 798.520 euros, només va tributar per IRPF 21.860. El ministre de Cultura va tributar per l'impost de societats i no per l'IRPF, com hauria d'haver fet, eludint d'aquesta manera els tipus impositius més alts de l'IRPF.En declaracions a El Confidencial, Huerta apunta que es troba al corrent de totes les seves obligacions tributàries i remarca que l'article del mitjà fa referència als exercicis 2006, 2007 i 2008. Fonts del Ministeri de Cultura es remeten, també, a les declaracions efectuades per Màxim Huerta. La sentència recull que el ministre no va actuar amb bona fe, sinó que ho va fer negligentment i amb voluntat d'eludir el compliment de les seves obligacions fiscals tributàries.

