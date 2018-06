​Colau vol que els edificis nous destinin un 30% a habitatge social

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha obert un nou front per mitigar la manca d'habitatge públic. El govern municipal ha posat sobre la taula una proposta que es debatrà pròximament amb l'oposició i que suposa obligar els promotors d'habitatge que construeixin obra nova o que facin una gran rehabilitació a la ciutat a destinar el 30% de l'edifici a habitatge social, segons ha publicat aquest dimecres La Vanguardia . Des del govern han confirmat que "s'està treballant en aquesta direcció", i a l'oposició expliquen que ja han rebut la proposta per estudiar-la i negociar-la.L'aprovació inicial de la iniciativa es debatrà en la Comissió d'Urbanisme del dimecres de la setmana que ve, un pas previ abans que arribi al ple municipal, i planteja dues modificacions del Pla General Metropolità (MPGM). Una estableix les bases per obligar els promotors privats a contribuir a la creació d'habitatge social. L'altra preveu ampliar el dret de tempteig i retracte a tota la ciutat, cosa que implica que l'administració tingui preferència en l'adquisició de finques en totes les operacions de compravenda. Aquesta segona mesura era una reivindicació d'ERC a la qual fins ara el govern havia tancat la porta.La proposta d'habitatge social és la mateixa que va formular fa uns mesos la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), que va reclamar a l'Ajuntament aplicar l'obligació als promotors d'aplicar el 30% per ampliar el parc públic d'habitatge. El document l'han elaborat els tècnics municipals en col·laboració amb Barcelona Regional. Si se supera el tràmit de la comissió d'Urbanisme, es discutirà al ple, si bé encara li podria esperar un llarg camí abans de poder entrar en vigor.

