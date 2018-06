Urdangarin té fins dilluns per entrar a presó

L'Audiència de Palma ha donat cinc dies a l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, per ingressar a presó. El Suprem ha condemnat el marit de la infanta Cristina a cinc anys i deu mesos de reclusió després de rebaixar cinc mesos la condemna que va dictar l'Audiència de Palma ara fa un any. El tribunal el considera culpable de participar en una trama de corrupció en frau fiscal a l'erari públic i l'ha condemnat per malversació, prevaricació, frau, dos delictes fiscals i tràfic d'influències.Urdangarin s'ha desplaçat des de Ginebra, on resideix amb la seva família, fins a Palma aquest matí per rebre el manament. També hi ha acudit el seu exsoci Diego Torres que té ara el mateix termini per entrar a la presó. Segons les primeres informacions, Torres ingressarà en un centre penitenciari català probablement dilluns. El Suprem ha rebaixat a cinc anys i vuit mesos la seva condemna pels delictes de malversació, prevaricació i frau a l'Administració, mentre que l'ha absolt de tràfic d'influències, blanqueig i falsedat.L'exsoci d'Urdangarin ha acudit aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Palma, acompanyat del seu advocat Manuel González Peeter, per rebre l'ordre d'entrada en un centre penitenciari. L'expresident balear Jaume Matas, sobre el qual pesa una condemna de tres anys i vuit mesos, ha decidit no comparèixer al tribunal perquè ha anunciat que ingressarà aquest dimecres a la presó d'Aranjuez.La sentència de la sala segona del Suprem arriba després dels recursos presentats pels condemnats, així com també la Fiscalia i les acusacions, contra la resolució de l'Audiència de Palma. Sobre l'última del Suprem -que ja és ferma- encara es pot presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, que podria tardar anys a resoldre's, demanant que se suspengui cautelarment aquest procediment.En tot cas, si finalment el cunyat del rei i la resta de condemnats han d'ingressar a la presó, podrien escollir qualsevol centre de l'Estat, segons confirmen fonts d'Institucions Penitenciàries. Si la Secretaria d'Institucions Penitenciàries considerés que el centre escollit no és adequat podria sol·licitar un canvi de centre. En aquest punt, no es descarta que Urdangarin o Torres puguin acabar ingressant en presons catalanes.Per evitar l'entrada a un centre penitenciari, Urdangarin pot recórrer en empara davant del Tribunal Constitucional per demanar que suspengui cautelarment l'execució de la sentència i, per tant, la seva entrada a la presó. Tanmateix, el TC no acostuma a paralitzar entrades a la presó de condemnats a més de 5 anys. Ho reconeix el mateix tribunal en la interlocutòria del cas dels feixistes que van atacar la Llibreria Blanquerna de Madrid durant la Diada del 2013 i que tenien condemnes fermes de fins a 4 anys.L'exduc de Palma haurà de personar-se al centre penitenciari que esculli en el termini dictat pel jutge. A partir de llavors, s'espera que quedi internat en un mòdul de respecte. Una vegada ingressi al centre penitenciari, s'obre una altra porta en aquesta causa peculiar. Diverses fonts judicials apunten la possibilitat que, havent passat només dos mesos, Urdangarin pugui optar al tercer grau, és a dir, a un règim de semillibertat que li permetria sortir de la presó durant els caps de setmana i de dilluns a divendres, si és per anar a treballar en un lloc concret. Qui decidirà el grau d'internament serà la Junta de Tractament Penitenciari, que farà una proposta a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, depenent del Ministeri d'Interior.Les circumstàncies que podrien determinar el tercer grau d'Urdangarin serien l'existència d'un entorn familiar i laboral estable, que no tingui antecedents o el nul risc de fuga. Per altra banda, el cunyat del rei també podria disminuir la pena de presó al·legant bon comportament, una vegada complertes tes quartes parts de la condemna.Torres i Urdangarin tributaven, a través de l'Impost de Societats de Nóos el que, en realitat, eren rendiments meritats com a conseqüència de la seva activitat professional, que havien d'haver tributat a través de l'IRPF. En aquest punt, es van aplicar deduccions per les quals no tenien dret, defraudant a l'erari públic quantitats superiors a 120.000 euros anuals.D'aquesta manera, malgrat que els dos simulaven feines fetes des de l'empresa -on hi havia poca activitat i treballadors-, els negocis se celebraven i facturaven per la "garantia i confiança que resultaven inherents a la presència" de l'exduc de Palma. En el cas d’Urdangarin, la quota d’IRPF defraudada va ser de més de 129.000 en l’exercici del 2007 i de més de 126.000 euros el 2008. Pel que fa Torres, les quantitats defraudades corresponents al 2007 i el 2008 ascendeixen a 344.000 i 120.000 euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)