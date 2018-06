VÍDEO Vic converteix un pas de vianants en un piano 3D

L'artista Toni Ortiz creuant el primer pas zebra en 3D, a la carretera de Manlleu Foto: Adrià Costa

Els operaris pintant l'efecte tridimensional, a l'antic pas zebra de la carretera de Manlleu. Foto: Adrià Costa

L'Ajuntament de Vic ha anat més enllà amb els passos de vianants amb efecte tridimensional. Si ja se’n van pintar sis a la carretera de Manlleu el passat abril , ara s’afegeix a la llista un pas zebra d'allò més original: en forma de les tecles d’un piano. Se'n pinten dos davant de l’Atlàntida i prop de l’Escola de Música de Vic. L'artista i dibuixant és el folguerolenc Toni Ortiz.Tal com explicava el regidor de Mobilitat, Toni Serrat, aaquesta és una mesura més per evitar els atropellaments i que els vianants puguin creuar de forma més segura. Serrat explicava que és una alternativa als vots i esquenes d'ases perquè provoquen problemes a "camions, ambulàncies i cotxes de Bombers". “A Vic hi ha massa atropellaments”, deia Serrat i per això cal posar-hi atenció, tal com marca el Pla Local de Seguretat Viària."Anem fent proves a veure què va millor en cada situació", deia el regidor. Precisament el passat febrer de 2017, l'Ajuntament de Vic ja va instal·lar un pas zebra que s'il·lumina quan passa un vianant . Aquest està situat al carrer Mossèn Josep Gudiol, una de les zones més fosques de la ciutat.

