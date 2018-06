La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Girona per investigar un frau en l'empresa d'aigües

Agents de la Guàrdia Civil d'Anticorrupció s'han personat aquest matí a l'Ajuntament de Girona per recollir informació per un delicte de malversació en una presumpta trama de desviament de fons públics cap a l'empresa Agissa, l'empresa mitxa d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Els agents han entrat als consistoris de Girona, Salt i Sarrià de Ter.En concret, el fiscal anticorrupció, José Grinda, acompanyat d'agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà han entrat aquest dimecres a l'Ajuntament de Girona. Han arribat poc després de les nou del matí i han anat fins a Secretaria i a Intervenció per demanar expedients relacionats amb l'afer.El Jutjat d'instrucció 2 de Girona (que porta la investigació del cas Agissa) ha acordat, a petició de la fiscalia anticorrupció, requerir informació als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Segons informa en un comunicat la fiscalia, les diligències d'avui deriven de la informació recopilada durant la quinzena d'escorcolls que es van dur a terme el 19 de setembre de l'any passat en el marc de l'operatiu "Aquarium".Aleshores es va intervenir documentació que, segons ressalta la fiscalia, "se n'infereix la possible comissió de delictes de malversació, apropiació indeguda, prevaricació i falsedat documental per part dels qui van ser responsables públics" dels tres ajuntaments. La Guàrdia Civil i el fiscal anticorrupció han demanat a Girona expedients relacionats amb la gestió de l'aigua i la compra del fons d'art Santos Torroella.De fet, al setembre passat ja van demanar informació sobre l'adquisició del fons d'art. L'ajuntament, inicialment, preveia pagar part de les obres amb el cànon de l'aigua, tot i que més endavant, segons va precisar el consistori, això es va desestimar i es va optar per altres vies. Fonts municipals asseguren que finalment es van fer servir fons propis i que actualment encara s'està pagant. L'acord per a l'adquisició del fons Santos Torroella es va tancar el 2014 per un import de 3,9 milions d'euros (MEUR).En aquest període, mentre es va negociar la compra, Carles Puigdemont era alcalde de Girona. A Sarrià de Ter governava l'actual president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. A Salt, qui estava al capdavant del consistori era Jaume Torramadé.Segons subratlla el comunicat de la fiscalia, el focus de la investigació vol determinar l'origen dels diners amb els quals es va adquirir el fons Santos Torroella i el "possible ús de fons públics que estarien relacionats, o bé amb el cànon acordat quan es va fer amb la pròrroga de la concessió a Agissa de l'any 2013 o bé amb partides pressupostàries de l'exercici 2014 d'almenys l'Ajuntament de Girona". De fet, entre la documentació que han sol·licitat aquest dimecres hi ha informació relacionada amb els pressupostos municipals.Si bé en un primer moment s'ha vinculat com a investigat el president a l'exili, Carles Puigdemont, així com l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, el TSJC ha assegurat que, de moment, no estan imputats en la causa, que segueix secreta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)