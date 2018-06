«Estar al dia amb Hisenda ja no es porta»: la xarxa recupera un tuit de Huerta un cop conegut el frau

Màxim Huerta Foto: Europa Press

Estar al día con Hacienda ya no se lleva. — màximhuerta (@maximhuerta) 6 de febrer de 2015

El nou ministre de Cultura i Esports, Màxim Huerta, va defraudar va defraudar 218.322 euros entre els anys 2006, 2007 i 2008. Va ser justament quan va agafar el relleu al capdavant El programa de Ana Rosa de Telecinco. Tal com apunten els documents recollits pel mitjà, una inspecció d'Hisenda va concloure que havia facturat gairebé 800.000 euros durant aquests tres anys a partir de la societat limitada Almaximo Profesionales de la Imagen SL.A través d'aquesta, del qual n'era únic responsable, havia deduït un total de 148.702 euros com a despeses per activitat artística injustificada i per la qual va haver de pagar 365.938 euros pels tres exercicis, comptant-hi la multa i els interessos.Un altre dels fronts polèmics que té Huerta és a Twitter. I després de publicar-se la informació del frau, la xarxa ha recuperat una piulada que el ministre va fer el 2015, quan va assegurar, segurament comentant algun cas de corrupció, que "estar al dia amb Hisenda ja no es porta". Un cop ha ressorgit el tuit, molts usuaris han demanat la seva dimissió.En declaracions a El Confidencial, Huerta apunta que es troba al corrent de totes les seves obligacions tributàries des de fa uns anys, tot remarcant que l'article del mitjà fa referència als exercicis 2006, 2007 i 2008. La sentència recull que el ministre no va actuar amb bona fe, sinó que ho va fer negligentment i amb voluntat d'eludir el compliment de les seves obligacions fiscals tributàries.

