Torra veu «raonable» la proposta de l'ANC de declarar l'1-O festa nacional

De cap manera

Per Antoni Ferret el 13 de juny de 2018

Ni parlar-ne. Amb coses així continuarem creant divisió i dificultant la convivència. // Aquella data significa una imposició d'uns catalans (perquè tenien uns quants diputats de més, però no pas vots) sobre uns altres, en relació a una opció importantíssima. // Ens van imposar un frau: un referèndum aprovat de manera irregular (mitjançant un recurs reglamentari que era previst per a lleis de poca importància), sense cens (i es cosa que diuen comprovada que hi va haver persones que van votar diverses vegades), sense neutralitat del Govern, com ha de ser un referèndum, sense neutralitat de la TV pública... Tot provocat per les interferències del Govern central, sí, però en definitiva enfocat contra una meitat de la població de Catalunya. // Si voleu fer festa d'això, no ens tornarem a reconciliar.