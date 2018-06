Foment planteja convertir la carretera A-2 en una autovia de 10 carrils

El Ministeri de Foment vol convertir la carretera A-2 en una autopista de fins a 10 carrils en un tram de 35 km., el que va d'Igualada a Martorell. Segons ha avançat El món a RAC1 , el projecte, que ja està enllestit, contempla que en alguns punts passarà de tenir dos carrils a tenir-ne tres i dos més per les entrades i sortides de l'autovia. Des del ministeri esperen presentar el projecte abans d'acabar l'estiu perquè les obres comencin el 2020 i així puguin estar enllestides el 2023.També RAC1 ha volgut preguntar a les poblacions afectades per les obres. Després de rebre el document sobre l'impacte que tindria, la majoria d'elles no veuen l'ampliació amb bons ulls, ja que en alguns punts la carretera haurà de passar per parcel·les i polígons industrials, a més del soroll i l'augment del trànsit que provocarà aquesta ampliació.

