Màxim Huerta va defraudar 218.000 euros a Hisenda

A Màxim Huerta, el nou ministre de Cultura, li ha aparegut una nova polèmica. Després d'una gestió curiosa del seu compte de Twitter, aquest dimecres el diari El Confidencial treu a la llum que l'expresentador de programes del cor va defraudar 218.322 euros entre els anys 2006, 2007 i 2008. Va ser justament quan va agafar el relleu al capdavant El programa de Ana Rosa de Telecinco.Tal com apunten els documents recollits pel mitjà, una inspecció d'Hisenda va concloure que havia facturat gairebé 800.000 euros durant aquests tres anys a partir de la societat limitada Almaximo Profesionales de la Imagen SL. A través d'aquesta, havia deduït un total de 148.702 euros com a despeses per activitat artística injustificada i per la qual va haver de pagar 365.938 euros pels tres exercicis, comptant-hi la multa i els interessos.En declaracions a El Confidencial, Huerta apunta que es troba al corrent de totes les seves obligacions tributàries des de fa uns anys, tot remarcant que l'article del mitjà fa referència als exercicis 2006, 2007 i 2008. La sentència recull que el ministre no va actuar amb bona fe, sinó que ho va fer negligentment i amb voluntat d'eludir el compliment de les seves obligacions fiscals tributàries.

