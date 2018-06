Colau repetiria victòria a les eleccions a Barcelona tot i l'ascens de Cs

Cs se sitúa casi a la par de BComú https://t.co/iyd4jLSWRJ pic.twitter.com/JxmFVUoBHd — La Vanguardia (@LaVanguardia) 13 de juny de 2018

L’Ajuntament de Barcelona, si ara se celebressin eleccions municipals, continuaria totalment fragmentat, amb alguns matisos importants en relació al consistori que va sorgir el 2015. Així ho confirma una enquesta que publica avui La Vanguardia. Barcelona en Comú, liderada per l’alcaldessa Ada Colau, tornaria a guanyar les eleccions, amb una estimació de vot del 21,8% i 10-11 regidors (ara en té 11). El sondeig que es va fer entre el 4 i el 7 de juny, just després de la moció de censura de Pedro Sanchez, confirma l’empenta de Ciutadans, que seria el gran beneficiat, amb 9-10 regidors, el doble dels actuals.Els partits d’esquerres, però, no afluixen i ERC passaria de 5 a 8 edils i un sorprenent PSC saltaria de 4 a 7 regidors. El PDEcat, en canvi, baixaria a la cinquena posició i només aconseguiria la meitat de regidors dels que va aconseguir el 2015 amb Xavier Trias: 5 (10).Pel que fa al PP i la CUP, tindrien dificultats per assolir fins i tot un regidor.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)