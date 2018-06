​Arriba als supermercats la primera safata biodegradable del mercat

Presentació de la primera safata biodegradable del mercat Foto: Carrefour

Els supermercats catalans ja tenen per primera vegada una safata biodegradable i recicable. L'ha presentada Carrefour per a la secció de peixateria coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans, que es va celebrar aquest passat divendres. El nou envàs és el primer d'aquestes característiques que s'empra en el sector de la distribució de l'Estat i forma part del compromís de sostenibilitat de la companyia.La nova safata manté les propietats –impermeabilitat, resistència a l'impacte, aïllant tèrmic i apte per al contacte amb aliments...- i presenta l'avantatge que es descompon quan contacta amb els ambients adequats. El producte ofereix també un procés de biodegradabilitat més ràpid, 60 vegades superior que la d'una safata tradicional.El llançament del producte es va fer durant la signatura d'un protocol d'actuació que Carrefour ha subscrit amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per impulsar el creixement blau, identificar noves oportunitats per al desenvolupament i fomentar el consum dels productes de la pesca en l'àmbit del sector comercial.

