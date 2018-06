Tres ferits al metro de Barcelona per una estampida després d'un acte vandàlic

Tres persones han hagut de ser ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques al metro de Barcelona aquest dimarts al vespre. Dues per inhalació de la pols d'un extintor i una per una caiguda. Segons informa TMB, un noi amb la cara tapada i que transportava esprais ha forçat l'aturada del comboi. El personal de seguretat l'ha intentat aturat i el suposat grafiter ha ruixat l'andana de l'estació de Badal amb un extintor.Aquests fets han generat molta confusió entre les desenes de persones que hi havia presents. Segons detalla Betevé , el pànic s'ha apoderat dels passatgers, que han sortit en estampida. Diversos han caigut. Tot apunta que el vàndal ha aconseguit escapolir-se aprofitant la confusió. El personal de l'estació ha hagut d'obrir les portes per facilitar la sortida dels viatgers.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)