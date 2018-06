L'ICL Manresa torna amb els més grans (97-67)

L'ICL Manresa torna a ser amb els més gran. Torna a ser un equip ACB. El caixa o faixa del cinquè partit s'ha resolt per una diferència que ningú podia sospitar. Però que ha estat més difícil del què indica el resultat final. Més després que els bagencs perdessin dues oportunitats a domicili. I és que el partit ha començat amb domini visitant amb uns bagencs que no trobaven el ritme. Fins que un parcial de 19-3 al segon quart ha trencat el partit. Des d'ençà només hi ha hagut un sol dominador.El tercer quart ha solidificat els fonaments del triomf. Al darrer quart, ha estat ja l'inici de la celebració. Avui la llotja estava plena d'autoritats com el batlle de Manresa Valentí Junyent o el president de la Federació Espanyola Jorge Garbajosa. Exjugadors de l'ICL Manresa com Rafa Martínez, Joan Peñarroya i Roger Grimau, l'extècnic Xavi Rodríguez i l'expresident Josep Vives eren presents a la grada vibrant com un soci més.Lluís Costa, Gabriel Iffe Lundberg, Álvaro Muñoz, Jordan Sakho i Nacho Martín han format un cinc incial sorprenent per part de l'ICL Manresa. Per part del Melilla, han saltat Dani Rodríguez, Edu Duran, Mamadou Samb, Pablo Almazán i Fran Guerra. Els bagencs s'han avançat amb un ràpid 5-0 gràcies a Muñoz i Martín. La reacció del Melilla ha estat fulgurant. Parcial de 0-8 i primer canvi de lideratge. Martín llançava totes les pilotes sense encert. A Ocampo no li agradava el què veia i feia un triple canvi. Trias, Hamilton i Gintvainis suplien Sakho, Martín i Costa. Calia als locals canviar un ritme dominat per Rodríguez.Tot i que aportava els punts era Duran. Nou als set primers minuts. L'ICL Manresa ho compensava també des dels 6,75. Trias apareixia i amb cinc punts seguits posava per davant el seu equip. Abans que Diego Kapellan anotés un triple al límit ajudat per la mala defensa del quadre bagenc (18-19, minut 10). Els visitants seguien dominant a un ICL Manresa que aguantava les envestides del Melilla. Hamilton sumava sis punts seguits per situar novament els manresans capdavanters. Estaven per arribar els millors minuts dels d'Ocampo de la primera part. Costa es convertia en base anotador i feia demanar a Alcoba un temps mort (32-28, minut 15). El tècnic melillenc no ha trobat la tecla i n'ha demanat una altre poc més de dos minuts després (39-30, minut 18). Bufaven bons aires per a l'ICL Manresa. Muñoz, Sakho, Jou aportaven punts a la causa. I els visitants cometien tot tipus d'errades: llançaments que no entraven, pèrdues de pilota, personals en atac... El 46-33 del descans obria les portes de l'ACB. Però vistos els antecedents d'aquesta sèrie tots els escenaris eren possibles.La segona part ha començat amb tensió. El marcador es movia poc i això era beneficiós per a l'ICL Manresa. A manca de punts anar descomptant segons al rellotge era molt positiu. Alcoba intervenia i gastava un altre temps mort. Sense trobar el canvi que buscava. Una antiesportiva de Guerra sobre Martín mostrava símptomes de nerviosisme al Melilla. Els bagencs han aprofitat la jugada per posar-se 20 punts a sobre. I Costa, els 23 (59-36, minut 25). Fall trencava la sequera del seu equip. I Kapellan ho intentava amb un dels seus triples. Tampoc intimidava ja que els manresans seguien centrats en la seva feina. El 76-50 deixava els del Nou Congost ben a prop de tornar amb els més grans. Mancaven deu minuts per certificar-ho. Els més tranquils de tot el play-off. Una bonica combinació entre Costa i Trias situava els trenta punts de marge (84-54, minut 35).Les cistelles locals es celebraven com un d'aquelles que capgira el marcador al darrer segon quan el panorama era radicalment diferent. El Melilla ja no defensava i un nou crit retronava al Nou Congost: ACB, ACB!!! Ocampo tenia un detall final donant entrada a Dani Garcia i Álex Mazaira. Els dos joves no han participat d'aquesta final però se'ls ha premiat per tot el treball de la temporada. 97-67 i fi a l'estada a la LEB.Les celebracions seran divendres a la plaça de l'ajuntament a partir de les vuit del vespre.

