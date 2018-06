L'estratègia que han començat a aplicar els Mossos per enxampar els excessos de velocitat

L'infractor, aturat pels Mossos d'Esquadra Foto: Jaume Ventura

Un dels factors que hi ha al darrere de l’augment de la sinistralitat a les carreteres catalanes és la velocitat dels vehicles. Per reduir els accidents, els Mossos d’Esquadra estan incrementant els controls mòbils de velocitat en vies en què s’ha detectat més infraccions en aquest aspecte.ha acompanyat una patrulla de la policia catalana per localitzar vehicles que circulen a molt més de la velocitat permesa. Al cap de pocs minuts de sortir de la comissaria de Granollers i entrar a l’AP-7, els agents detecten un cotxe circulant a 180 per hora, 60 quilòmetres més del que permet la llei en aquest tipus de via. La càmera que incorpora el vehicle policial capta perfectament el vehicle infractor.Gràcies a un altre vehicle de suport, l’infractor és aturat a l’àrea de servei del Montseny, a Llinars del Vallès, on se l’informa de la multa de 400 euros i la retirada de 4 punts del carnet, a més d’altres infraccions com tenir el carnet caducat.Aquest no ha estat l'únic vehicle enxampat circulant a massa velocitat. Pocs minuts després del primer, es detecta un cotxe a més de 150 per hora, i gairebé a l'instant de tornar a reprendre la patrulla, un altre a gairebé 140.Els Mossos d’Esquadra volen reduir la sinistralitat que ha augmentat a les carreteres catalanes. El caporal del cos, Enric Gené, ha explicat que “la velocitat és un dels factors que incideix en l’increment de mortalitat a les carreteres, per la qual cosa hem incrementat els controls perquè la gent ens vegi més i reduir la sinistralitat”.La policia catalana fa aquesta campanya per tot Catalunya i alerta de la importància de respectar la velocitat màxima i evitar les distraccions al volant. Gené avisa: “L’excusa de la gent és que té pressa, però això no serveix. No som conscients dels riscos que suposa corre més del permès. I més si hi afegim alguna distracció, com utilitzar el telefon mòbil o el GPS”.

