València es prepara per recollir els rescatats de l'Aquarius

🔴UPDATE 9h39 Confirmation reçue par l'#Aquarius : port « sûr » #Valence, #Espagne. Les équipes st soulagées qu'1 solution se profile. Mais ça prolonge inutilement le tps passé en mer par les rescapés déjà vulnérables & réduit la capacité de sauvetages. Vivres attendus arrivés. pic.twitter.com/SBLGGEBnMy — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 12 de juny de 2018

Les 629 persones rescatades que viatjaven en el buc Aquarius i que Itàlia i Malta s'han negat a acollir posen rumb cap a València. Han estat necessaris dos vaixells militars de la marina italiana per evacuar 400 dels immigrants i iniciar la navegació cap a Espanya. Segons ha explicat la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, trigaran almenys tres dies en arribar i la Creu Roja està ja preparant el primer dispositiu per atendre'ls.L'antiga seu de la Copa Amèrica serà la base logística que coordinarà l'arribada i l'acollida dels migrants. Oltra ha explicat que es "reforçaran" els serveis sanitaris per atendre totes les persones que anaven al vaixell, algunes de les quals han patit cremades severes per l'exposició solar, a més que també hi ha menors i dones embarassades.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert aquest dimarts a l'alcalde de València, Joan Ribó, per acollir un centenar dels refugiats. També l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha fet aquest oferiment. El govern de Pedro Sánchez va proposar dilluns València com a port, mentre que la Generalitat de Catalunya i el govern d'Euskadi han ofert places per acollir-los.Les ONG Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterranée, que van rescatar els immigrants, han anunciat aquest dimarts al matí que havien rebut la confirmació per posar rumb cap a València com a "port se seguretat" després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'oferís a acollir-los. Ha estat un cop presa aquesta decisió que Còrsega s'he ofert per acollir el vaixell."Els equips estan alleugerits que es comenci a trobar una solució", ha assegurat Sos Meditarrenée, que ha lamentat, però, que aquesta solució sigui "una prolongació innecessària del temps al mar" per als rescatats al Mediterrani la matinada de dissabte a diumenge. Segons l'ONG, la situació mèdica dels rescatats és "estable" però estan "esgotats" i "estressats" i es podria agreujar durant el trajecte. L'ONG ha confirmat que l’Aquarius ha rebut aquest dimarts més subministraments de menjar d’una embarcació italiana per atendre els passatgers. El buc és a prop de les costes italianes i malteses, però cap dels dos països l'ha volgut acceptar. Hi ha més d'un centenar de menors a bord.

