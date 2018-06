Artadi i Batet es trucaran demà dimecres per concretar la reunió entre Torra i Sánchez

La ronda de contactes que ha mantingut el president de la Generalitat, Quim Torra, amb els grups parlamentaris ha conclòs aquesta tarda amb ERC i Junts per Catalunya (JxCat), les dues formacions que fan costat al Govern. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha comparegut davant dels mitjans per valorar les dues cites i, a banda, ha informat que aquest matí ha parlat amb la ministra Meritxell Batet per la cita entre Torra i Pedro Sánchez. "En el moment en què hi hagi capacitat per fer la reunió, la farem", ha apuntat Artadi, que demà tornarà a parlar amb Batet."No hi ha voluntat d'endarrerir la reunió entre Torra i Sánchez. Demà tornarem a parlar i ja informarem del calendari que tenim", ha recalcat Artadi, que ha indicat que hi ha "moltes ganes" de preparar la trobada. "L'aterratge del PSOE no ha estat fàcil", ha ressaltat la dirigent de JxCat. "El ministeri que li correspon a Batet té àmbits de dos àrees diferents i està començant la feina", ha justificat la consellera.La consellera, de passada, ha fet una valoració positiva dels contactes amb JxCat i ERC. "Estem treballant de la millor manera possible en un projecte republicà", ha assegurat Artadi, que ha indicat que en èpoques passades hi havia hagut "desavinences" a l'hora de coordinar els grups parlamentaris i el Govern.Els representants que s'han acostat a Palau per part de JxCat han estat Albert Batet, portaveu parlamentari, i dos dels seus adjunts, Eduard Pujol i Gemma Geis. Batet ha anunciat reunions amb els grups per reformar el reglament del Parlament que permeti restituir càrrecs que són a la presó o a l'exili, i també una comissió d'investigació sobre el 155 que en permeti escatir les conseqüències i qui en van ser executors."La restitució ha de ser real", ha ampliat Batet, que ha indicat que aquesta reforma del reglament del Parlament ha d'anar en la línia de la presència telemàtica de les persones que són fora del país. En aquest sentit, ha tornat a insistir en la necessitat de tornar a situar Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat, tot i que va ser ell mateix -i el grup parlamentari de JxCat- qui va renunciar a fer el pols per aconseguir-ho. Els consellers empresonats i exiliats van fer marxa enrere -després, també, de pressions provinents de la mateixa candidatura de la qual formaven part- i, segons l'alcalde de Valls, per restituir hi ha d'haver "voluntat per les dues parts".Pel que fa a la comissió d'investigació sobre el 155, que se suma a la posada en marxa d'un comissionat governamental que tractarà la qüestió, el dirigent de JxCat ha recalcat que hi han de passar tots els "executors". "Cal que es puguin donar les explicacions oportunes i necessàries, han de donar la cara", ha indicat."Manifestem la total confiança en el president Torra per tirar endavant la legislatura. Hi ha una majoria republicana clara al Parlament", ha apuntat Batet, que ha destacat el component "excepcional" de la legislatura. "Avui aquí hi hauria d'haver el president del nostre grup parlamentari, que és Jordi Sànchez", ha recalcat el portaveu, que també ha destacat l'absència de Carles Puigdemont. JxCat té tres membres a la presó: Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, a banda de l'exiliat Puigdemont.El principal objectiu de la legislatura, segons Batet, és "fer República" perquè el 21-D es va revalidar el mandat de l'1-O. "Vetllarem perquè així sigui des del Govern", ha destacat el portaveu parlamentari, que s'ha compromès amb la restitució a través de totes les mesures necessàries des de la cambra catalana per desplegar les lleis necessàries. Demà mateix, ha dit, hi haurà reunions per reformar el Parlament amb la resta de partits per tal que es puguin fer investidures a distància.Sergi Sabrià i Anna Caula, màxims dirigents dels republicans a la cambra catalana, han defensat davant Torra i en la roda de premsa posterior a la trobada la necessitat de trobar una nova "finestra d'oportunitat" per aconseguir arribar a la independència. Sabrià també ha indicat que cal apostar pel "desbordament" del marc autonòmic a través de l'acció de Govern. Pel que fa a la reunió amb Pedro Sánchez , el dirigent d'ERC ha demanat deixar-li clar el projecte republicà."És important treballar colze a colze quan un executiu és de coalició", ha ressaltat Sabrià, que ha tractat amb Torra la "importància dels símbols" al costat "d'engegar de nou el país". "Hem de recuperar l'esperit de l'1-O, ens hem de convertir en una república independent. Ens hem de posar a treballar per tothom, posant els recursos i els esforços al costat dels qui més ho necessiten", ha apuntat el dirigent d'ERC.Segons Sabrià, aquesta és la manera de combatre els que "abonen la fractura social". "Així és com es fan nous republicans. Si som útils per la gent, el projecte republicà es farà gran i la independència serà una realitat", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha tret pit d'haver fet Govern perquè ja ha decaigut la intervenció financera del 155 i s'han fet aportacions econòmiques a TV3 i Catalunya Ràdio. "Fer la feina és la millor manera de fer la independència, desbordar els marcs autonòmics amb el dia a dia", ha recalcat.El president del grup parlamentari d'ERC ha apuntat que cal "construir majories" camí d'una "nova finestra d'oportunitat" que permeti aconseguir la independència. El "desbordament autonòmic" passa per "implementar tot allò que pensem que pot ajudar la nostra gent" -treballar per la ciutadania "i no contra la ciutadania", com ara tornar a implantar lleis suspeses-, mentre que aquesta nova "finestra d'oportunitat" passa per anar eixamplant la base i "estar preparats".

