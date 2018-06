María José Segarra, una fiscal progressista per entomar la situació dels presos

S'ha desvetllat una incògnita que rosegava totes les converses d'aquests dies en els cercles judicials. María José Segarra, fins ara fiscal cap de Sevilla, serà la nova fiscal general de l'Estat , un càrrec decisiu per a l'evolució dels processos oberts contra els dirigents independentistes a la presó i els exiliats. Segarra serà proposada pel govern de Pedro Sánchez en el proper consell de ministres el divendres i haurà de passar per un informe preceptiu del Consell General del Poder Judicial i per una sessió de la comissió de Justícia del Congrés. La seva designació és potestat del govern.Segarra és membre de la Unió Progressista de Fiscals i se la ubica en la línia més avençada de la seva carrera. És una persona molt propera a la ministra de Justícia, la també fiscal Dolores Delgado. Aquesta és una dada clau per entendre el nomenament. De fet, Delgado i Segarra van fer campanya juntes en les eleccions al Consell Fiscal, celebrades el març passat, en què totes dues van concórrer i on Segarra va obtenir un bon resultat, amb més d'un centenar més de vots que Delgado.La nova fiscal general va arribar a la fiscalia en cap de Sevilla l'any 2005, nomenada per Cándio Conde-Pumpido, fiscal general del govern de Rodríguez Zapatero. Cal subratllar que quan el PP va tornar a l'executiu, la fiscal general Consuelo Madrigal la va ratificar en el lloc. Era el 2015. Segarra s'havia guanyat el respecte de la professió per damunt dels diferents sectors.Treballadora, feminista, de tracte cordial segons els seus companys, ha destacat per l'esforç en el combat contra la violència masclista. Ara, després de la formació d'un govern amb presència majoritària femenina, la Fiscalia General també estarà encapçalada per una dona. Necessitarà tota l'habilitat i bon fer per entomar alguns dels dossiers que l'esperen. I el del procés contra els polítics sobiranistes no serà el menor.

