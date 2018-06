Un audiovisual immersiu instal·lat a l'Ajuntament de Barcelona inaugura el Sónar dels 25 anys

L'artista holandès Edwin van der Heide és un dels artistes habituals del Sónar . I ell ha estat l'encarregat d'inaugurar de manera oficial la vint-i-cinquena edició del festival barceloní amb un acte celebrat aquest dimarts a l'Ajuntament de Barcelona. Van der Heide ha ocupat el pati interior del consistori amb Chiasm, un audiovisual immersiu creat expressament per a l'ocasió.L'espectacle, d'accés gratuït i que es podrà visitar fins dijous, juga amb la llum i el so per abordar les interrelacions íntimes entre cossos i l'espai en el que cohabiten. Per amplificar la sensació de tridimensionalitat, utilitzant una fina cap de fum, la llum de múltiples làsers es torna visible i tangible, creant superfícies i formes projectades dins de l'espai.Abans de gaudir de l'espectacle, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat que el festival de música hagi escollit les antigues cotxeres del consistori barceloní per arrencar una edició tant especial com la d'aquest 2018. "Estem molt contents que el Sónar hagi portat el seu caràcter explorador al cor de l'ajuntament", ha destacat l'alcaldessa.

