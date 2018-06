Nova denúncia contra Jiménez Losantos

L’Associació Advocats Voluntaris 1-O de Reus ha denunciat davant la Fiscalia les declaracions de Federico Jiménez Losantos al seu programa a EsRadio en què deia que es podria bombardejar Catalunya . La denúncia s'ha registrat aquest dilluns a l’adscripció de Reus de la fiscalia de l’Audiència de Tarragona, segons ha difós el col·lectiu de juristes a través de les xarxes socials."Per descomptat que els podem bombardejar, una altra cosa és que la brossa de govern que tinguem no sigui capaç de demostrar que clar que hi ha avions per bombardejar; una altra cosa és que la casta política prefereixi que es destrueixi Espanya abans d'utilitzar legítimament la força", va dir Losantos l’11 de maig. "Que sàpigues cocomochito (en referència a Carles Puigdemont) que Espanya té 70.000 policies, 90.000 guàrdies civils i 50.000 soldats perfectament armats que poden prendre Barcelona, casa teva, i el despatx de cocomocho en cinc minuts", va afegir el locutor, qui també va titllar els independentistes de "nazis de guarderia".