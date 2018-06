Domènech activarà demà els contactes amb els partits per bastir la «taula de diàleg»

Només 48 hores després d'haver-se reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el líder dels comuns, Xavier Domènech, començarà a agendar els primers contactes amb la resta de partits per bastir la "taula de diàleg" que reivindica per resoldre el conflicte territorial. Així ho ha anunciat la portaveu del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, que ha insistit en la necessitat que el diàleg al qual apel·la tothom es tradueixi en fets palpables."S'ha parlat massa poc del diàleg entre partits catalans", ha insistit Alamany, que ha argumentat que a partir d'amplis consensos a Catalunya es pot muscular l'objectiu de negociar "de tu a tu" amb el govern d'Espanya. Com s'ha de crear la taula de diàleg, si s'ha d'emmarcar o no en l'entorn parlamentari o anar més enllà, si l'ha de liderar el Govern o si s'hi han d'incorporar representants de la societat civil són alguns dels interrogants que s'hauran de resoldre en les pròximes setmanes.La proposta formulada per Domènech a Torra va ser "ben rebuda" pel Govern, tal i com va confirmar la portaveu de l'executiu català, Elsa Artadi. Amb tot, Alamany ha reconegut que s'està en un moment "molt inicial" i que serà després dels primers contactes quan la proposta prendrà forma. "Fins ara, tothom ha apel·lat al diàleg però no s'ha concretat", ha conclòs.Els comuns també veuen amb bons ulls que s'aturi la liquidació del Diplocat. Reconeixen que Catalunya necessita una "projecció exterior i internacional". Ara bé, consideren que el paper que ha d'exercir aquest organisme requereix d'una "discussió política". Catalunya en Comú Podem també ha proposat al president del Parlament, Roger Torrent, que es publiquin les votacions dels grups parlamentaris a les comissions, una mesura que consideren clau per a una millora de la transparència de l'activitat dels representants polítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)