Julen Lopetegui serà el substitut de Zidane a la banqueta del Madrid

El Reial Madrid ja té substitut per a Zinedine Zidane: el seleccionador espanyol Julen Lopetegui, segons ha informat el club blanc a través del seu compte de Twitter, tot explicant que s'afegirà a la disciplina durant tres anys després de la celebració del Mundial de Rússia que comença dijous. El primer partit de la selecció espanyola serà divendres contra Portugal.Com a jugador, Julen Lopetegui es va formar a la planter de la Reial Societat i va fitxar pel Barça l'any 1994, on va jugar durant tres temporades. Tot seguit, va signar pel Rayo Vallecano, que en aquell moment era equip de Segona Divisió, i amb qui va aconseguir l'ascens. Va anunciar la seva retirada el 2002 i va iniciar la seva etapa com a entrenador al mateix club de Vallecas el 2004.Després d'uns anys sense entrenar cap conjunt, va tornar a les banquetes a les categories inferiors del Reial Madrid per, l'any 2010, agafar el timó de la selecció sub-19. L'any 2012 va entrenar la sub-21 als Jocs Olímpics de Londres. El 2014 signa per l'Oporto, amb el qual va arribar a 4ts de final de la Champions League. El 21 de juliol de 2016 el presenten com a nou seleccionador espanyol en substitució de Vicente del Bosque.

