Del «trampolí» d'Urdangarin a la «negligència» de Matas: les claus de la sentència de Nóos

La infanta Cristina, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Cristina de Borbó és considerada pel Suprem com a responsable partícep a títol lucratiu dels negocis del seu marit. Per això, se la condemna pels delictes de malversació i frau del seu marit -de la mateixa manera que a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres- a pagar 136.950 euros. Els jutges l'absolen com a responsable civil d'un delicte de malversació i frau a l'administració i, per tant, del pagament de 128.138 euros que també havia d'abonar sota aquests conceptes.



- La sala penal considera que no es pot acreditar que la Infanta Cristina cometés un delicte fiscal, ja que aquest requereix un benefici econòmic directe, i ella només va ser cooperadora. Per això, descarta la petició de Manos Limpias al respecte, que demanava fins a vuit anys de presó, i rebaixa la multa a la meitat. Els diners que la Infanta no haurà de pagar, però, hauran de ser assumits pel seu marit.



- Segons el tribunal, doncs, "no existeixen precedents que s'hagi aplicat la responsabilitat civil a títol lucratiu en un delicte fiscal". I en aquesta línia, precisen, "no es contempla com a deutor" aquell (com la Infanta) que s'hagi pogut lucrar d'uns diners defraudats. No obstant això, sí que considera que se'n va lucrar.