ERC planteja a Torra trobar una «nova finestra d'oportunitat» per arribar a la independència

La ronda de contactes que ha mantingut el president de la Generalitat, Quim Torra, amb els grups parlamentaris ha conclòs aquesta tarda amb ERC i Junts per Catalunya (JxCat), les dues formacions que fan costat al Govern. Sergi Sabrià i Anna Caula, màxims dirigents dels republicans a la cambra catalana, han defensat davant Torra i en la roda de premsa posterior a la trobada la necessitat de trobar una nova "finestra d'oportunitat" per aconseguir arribar a la independència. Sabrià també ha indicat que cal apostar pel "desbordament" del marc autonòmic a través de l'acció de Govern. Pel que fa a la reunió amb Pedro Sánchez , el dirigent d'ERC ha demanat deixar-li clar el projecte republicà."És important treballar colze a colze quan un executiu és de coalició", ha ressaltat Sabrià, que ha tractat amb Torra la "importància dels símbols" al costat "d'engegar de nou el país". "Hem de recuperar l'esperit de l'1-O, ens hem de convertir en una república independent. Ens hem de posar a treballar per tothom, posant els recursos i els esforços al costat dels qui més ho necessiten", ha apuntat el dirigent d'ERC.Segons Sabrià, aquesta és la manera de combatre els que "abonen la fractura social". "Així és com es fan nous republicans. Si som útils per la gent, el projecte republicà es farà gran i la independència serà una realitat", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha tret pit d'haver fet Govern perquè ja ha decaigut la intervenció financera del 155 i s'han fet aportacions econòmiques a TV3 i Catalunya Ràdio. "Fer la feina és la millor manera de fer la independència, desbordar els marcs autonòmics amb el dia a dia", ha recalcat.El president del grup parlamentari d'ERC ha apuntat que cal "construir majories" camí d'una "nova finestra d'oportunitat" que permeti aconseguir la independència. El "desbordament autonòmic" passa per "implementar tot allò que pensem que pot ajudar la nostra gent" -treballar per la ciutadania "i no contra la ciutadania", com ara tornar a implantar lleis suspeses-, mentre que aquesta nova "finestra d'oportunitat" passa per anar eixamplant la base i "estar preparats".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)