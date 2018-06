La CUP urgeix el Govern a retirar els concerts a les escoles que segreguen

Més enllà de la reivindicació de trencar el marc autonòmic, la CUP exigeix al Govern mesures concretes en matèria social que considera que es poden aplicar des forma immediata. El diputat anticapitalista Vidal Aragonès s'ha adreçat directament al conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, per demanar-li que aturi els concerts de les escoles que segreguen per sexe i que es tornin a finançar les escoles bressol, tal i com exigeix una sentència del TSJC. "Són decisions que es podrien prendre immediatament dins d'un marc de gestió de l'autonomisme", ha sentenciat el diputat.Aragonès ha valorat positivament que es recuperi el Diplocat, tal i com ha anunciat el Govern, però ha exigit també que es donin "respostes clares" sobre com s'activaran les lleis anul·lades pel Tribunal Constitucional. Sota el seu criteri, només superant els marc autonòmic es podran aplicar mesures que millorin la qualitat de vida dels ciutadans.La CUP considera que, malgrat que hagin canviat "les peces" al govern d'Espanya i que ara estigui en mans del PSOE, el tauler de joc "segueix sent el mateix". La prova és, ha dit Aragonès, els nous escorcolls que s'han fet aquest dimarts al CTTI, al departament d'Economia i Mediapro. "Algú creu que té sentit que busquin proves nou mesos després? Algú creu que té sentit després de més de 8 mesos de control directe de l'administració catalana via 155?", ha dit. Segons ha dit el diputat, tot plegat respon a la voluntat de mantenir un clima de "repressió" i de "por" a Catalunya.La repressió que, ha dit, arriba a la seva màxima expressió amb la persecució de membres dels CDR i dels presos polítics i exiliats. En aquest sentit, Aragonès ha assegurat que no s'ha de demanar l'apropament dels presos, sinó la seva llibertat. En tot cas, ha dit, el que s'hauria de fer és "denunciar el govern espanyol" per incomplir el reglament penitenciari. "Estableix que és una obligació i un dret que els presos romanguin a la presó en el seu entorn", ha sentenciat.

