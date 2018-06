El Pacte de Toledo acorda vincular l’augment de les pensions a l’IPC

Avenç significatiu del Pacte de Toledo aquest dimarts. Totes les forces han mostrat la seva disposició a vincular l’augment de les pensions a l’IPC o, fins i tot, més enllà en èpoques de bonança, tot i que han deixat obertes altres possibilitats respecte a les més altes per a èpoques de recessió.



Els portaveus dels grups han apuntat que queda garantit el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i "predisposició" a assolir un acord sobre el conjunt de la reforma que feia mesos que estava encallada i que té qüestions pendents, com per exemple què cal fer en època de crisi. La d’aquest dimarts ha estat la primera reunió del pacte després de l’arribada a l’executiu espanyol de Pedro Sánchez i, per tant, la sortida del PP, que ha flexibilitzat criteris després d’abandonar La Moncloa i haver pactat amb el PNB un augment de les pensions de l’1,6%.

Els grups es tornaran a reunir el pròxim dimarts amb la voluntat de seguir avançant en els compromisos per al manteniment del poder adquisitiu i la sostenibilitat del sistema. Ha quedat enrere el sistema ideat el 2013 pel govern de Mariano Rajoy que vinculava l’augment a la salut de la Seguretat Social, així com la revalorització mínima del 0,25% aplicada pel govern de Rajoy des de 2014. Les posicions estan cada vegada més pròximes, però hi ha detalls que encara cal polir per tancar un acord definitiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)