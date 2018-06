​Barcelona atribueix el creixement dels assentaments a les expulsions de França i Itàlia

El nombre d'assentaments i de persones que hi viuen va a l'alça a Barcelona. L'Ajuntament sospita que és per les arribades d'immigrants expulsats de ciutats del sud de França i del nord d'Itàlia, i que ja prèviament havien hagut de marxar de Romania o Ucraïna. "El context europeu és molt dur ara mateix i és d'expulsió de determinats ciutadans", ha afirmat Albert Sales, que és el responsable municipal del pla de la lluita contra el fenomen dels sensesostre. En el primer trimestre d'aquest any hi havia a la capital catalana 536 persones vivint en 77 assentaments, quan en tot el 2017 la mitjana va ser de 444 persones en 68 assentaments.Sales ha explicat que un grup de recerca de la Universitat de Barcelona (UB) està ultimant un estudi per corroborar que el repunt ve de l'expulsió de ciutats franceses i italianes, però per als equips municipals que estan a primera línia no hi ha dubte que és així. Han detectat que hi ha persones procedents de Marsella, Lió, Tolosa, París i Roma, que en aquestes ciutats es troben que no se'ls presta ajuda o se'ls dificulta la manera que tenen habitualment de buscar-se la vida, com la recollida de ferralla, i acaben arribant a Barcelona.En els darrers anys els assentaments han tendit a ser de dimensions més reduïdes, però hi ha una excepció, i és el que hi ha al solar delimitat pels carrers Bolívia, Àlaba, Tànger i Pamplona, molt a prop del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i del mercat dels Encants . L'Ajuntament té en marxa els tràmits perquè es realitzi un desallotjament per ordre judicial, però no ha concretat la data. El consistori té detectat que hi viuen 50 persones que han iniciat un pla de treball amb els serveis socials, però 20 més ho rebutgen.

