Colau exigeix a l'Estat i la Generalitat planificació i recursos per atendre els refugiats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha traslladat al seu homòleg de València, Joan Ribó, la seva disposició per ajudar en el cas del vaixell Aquarius que transporta 600 immigrants i refugiats rescatats al Mediterrani i ha ofert allotjar un centenar d'aquestes persones, ja que ajudar-les és "un imperatiu humanitari". No obstant això, Colau ha subratllat que cal anar més enllà per afrontar la crisi de refugiats i ha exigit a l'Estat i la Generalitat asseure's a treballar, planificar i posar-hi recursos. "Aquest vaixell lamentablement no serà el darrer", ha advertit, i ha vaticinat que "aquest estiu arribarà molta més gent".Colau ha reclamat a les altres dues administracions una reunió immediata. "La demanem i ens oferim pel que sigui", ha subratllat l'alcaldessa, que ha advertit del fet que el govern de Rajoy havia fet "retallades de centenars de milions d'euros" de fons europeus que no arriben a les ciutats per a polítiques d'asil perquè es destinen al control de fronteres. Ha ressaltat que ciutats com Barcelona estan afrontant el fenomen en solitari, mentre que l'Estat i la Generalitat "porten molt de temps desapareguts" de les polítiques per als refugiats."Ja n'hi ha prou de trobar-nos situacions sobrevingudes", ha subratllat Colau, i ha confessat que sent "vergonya" de veure els estats barallar-se per veure qui ha de socórrer el vaixell, episodi que veu "lamentable". Per a ella, hi ha "dues grans qüestions" sobre la taula a l'hora d'abordar la crisi dels refugiats. Per una banda, l'habitatge, i ha plantejat que es pot optar pels pisos prefabricats (APROP) que l'Ajuntament té en projecte , i per l'altra, ha demanat que s'habiliti algun permís de treball temporal per a les persones que estan a l'Aquarius.Ha posat sobre la taula l'experiència de Barcelona després de tres anys de polítiques d'acollida. Ha concretat que el consistori destina en solitari 6 milions d'euros per atendre els sol·licitants d'asil i de refugi, i que ha atès més d'11.600 persones en tres anys. Colau ha indicat que durant els darrers anys des de la capital catalana han sentit "vergonya" per la política del PP en aquest camp, i creu que els primers gestos del nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, són d'"esperança", però considera que cal que es consolidi i que els gestos es transformin en polítiques "serioses".El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha recordat que l'Estat rep un total de 330 milions d'euros de fons europeus, però que majoritàriament es dediquen el control de les fronteres i amb una gestió opaca que des del govern de Colau han arribat a titllar d'"immoral", ha recordat. A més de reclamar que es desviïn part d'aquests recursos a les ciutats, ha demanat el restabliment del fons d'acollida d'immigració previst a la llei d'estrangeria i que el govern de Rajoy va suprimir. Suposaven 200 milions d'euros a repartir entre les administracions locals, ha detallat.

