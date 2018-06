Temporada Alta estrenarà «Macho Man», l'obra d'Àlex Rigola sobre la violència masclista

El director teatral Àlex Rigola estrenarà al Temporada Alta Macho Man, una instal·lació de teatre documental sobre la violència masclista. L'obra serà un dels plats forts de la 29a edició del festival, que se celebrarà del 5 d'octubre al 9 de desembre, i que compta amb una programació on també destaquen altres noms i muntatges, com Guy Cassiers, Sergi Belbel, Lluís Homar, Claudio Tolcachir, Lali Ayguadé, Ghilhem Chatir o Stefan Kaegi.Una de les obres que més expectatives ha generat és l'estrena de Macho man d'Àlex Rigola, una instal·lació de teatre documental sobre la violència masclista. L'obra és una coproducció del Festival amb Heartbreak Hotel i Titus Andrònic, el Grec i el Teatre del Canal, on una dona que ha patit violència de gènere fa de guia dels espectadors –d'aforament limitat, entrant de sis en sis– per diversos espais on reviure "els fets". "És una macro-instal·lació, no hi ha actors i el tema és la violència de gènere vist des de molts angles diferents", ha recalcat.A banda de l'esperada producció amb segell 100% Rigola, Temporada Alta ha programat obres que prometen grans moments escènics. És el cas del director teatral belga Guy Cassiers, que dirigirà a Lluís Homar a La néta del senyor Linh, on l'actor tornarà a pujar sol sobre l'escenari en un muntatge; de l'argentí Claudio Tolcachir, que presentarà la versió catalana de l'aclamada L'Omissió de la família Coleman; Lali Ayguadé i Ghilhem Chatir que presentaran Here; o del director teatral Stefan Kaegi, que visita per primera vegada el festival amb la reconeguda companyia berlinesa Rimini Protocoll i l'espectacle Uncanny Valley.En total, el festival gironí Temporada Alta, un dels imperdibles del calendari teatral català, programa 17 coproduccions, de les quals 10 són d'autoria del país. Més enllà de Macho Man, el certamen també ha inclòs a la seva graella del 2018 les obres de Sergi Belbel, que dirigirà Kassandra, protagonitzada per Elisabet Casanovas, i Epodermis de Carol López.

