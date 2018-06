Què farà Càritas de Vic amb la inesperada herència de 8,3 milions d'euros?

Rufí Cerdan, Romà Casanova i Fran Quirós, durant la roda de premsa de presentació. Foto: Josep M. Montaner

Càritas Diocesana de Vic va rebre una herència d'uns 8,3 milions d'euros conjuntament amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) . Mentre que la universitat va apuntar que destinaria aquest fons a beques per als estudiants, l'entitat religiosa ha decidit crear el programa VIDA amb el llegat de Maria Victòria Modolell.L'acrònim VIDA (Vellesa, Infància, Dignitat i Acompanyament) condensa el full de ruta d'aquest encàrrec. Aquest projecte, doncs atendrà les necessitats d'infants i de persones grans de la comarca d'Osona i també preveu la participació de l'entitat amb programes que tinguin els mateixos destinataris i estiguin impulsats per altres col·lectius.Tal com explicava el seu director, Rufí Cerdan, "el mandat és molt concret i específic per persones amb necessitats: infants i persones grans". Això, comporta que la seva gestió sigui "una responsabilitat i alhora una dificultat", deia Cerdan, remarcant que "no hi ha prou criteris per dir quines persones han de ser beneficiàries d'una atenció tan àmplia i complexa". Tot i això, el programa té un full estratègic per desenvolupar "la voluntat del llegat".Cerdan remarcava que aquest programa, com la resta que desenvolupa l'organisme, no es farà fora del seu context familiar, social o educacional. En la iniciativa es promourà, a grans trets, el treball en la comunitat en els infants, i en la detecció de pobreses, soledats i exclusions en les persones més grans. Tot això es complementarà amb una direcció tècnica que farà una crida de voluntaris.El projecte comença aquest 2018 i "la voluntat és que sigui sostenible en el temps", deia el director. Per la seva banda el bisbe de Vic, Romà Casanova, explicava que cada entitat fa una gestió del seu patrimoni (4,1 milions) excepte d'una "part dels béns immobles". Des de Càritas no tenen valorat el rendiment econòmic que podria suposar per aquest programa.Maria Victòria Modolell Trias va néixer a Santiago de Compostela, però va viure tota la vida a Barcelona. Es va casar amb Carlos Calderó, nascut a Vic. El matrimoni -sense descendència- tenia certa preocupació per als joves sense recursos que no podien accedir als estudis i els més necessitats.Per aquest motiu van decidir deixar el seu llegat a aquestes dues entitats. Modolell té dues germanes, amb vida i en una posició benestant, que han rebut amb satisfacció aquesta decisió.Tota aquesta informació es va presentar en la roda de premsa de la memòria de Càritas Diocesana de Vic, que engloba la tasca que fa des dels 10 arxiprestats. Durant el 2017 va atendre un total de 4.513 persones, una xifra que està lleugerament per sota que el 2016, que en va ajudar 4.729. En aquest sentit, el bisbe de Vic destacava que el més important és el miler de persones que s'han atès i el creixement de voluntaris. De les persones ateses un 62% eren adultes, un 32% infants i el 6% restant majors de 64 anys.Cerdan destacava que hi ha un repunt de persones nouvingudes i així ho reafirmen les dades de la memòria: el 62% són persones d'origen estranger. Aquesta memòria recull el treball de les 42 seus que té l'organisme als deu arxiprestats del bisbat de Vic. Quant a nombre de persones ateses per arxiprestats -i que afecten Osona- són les següents: Vic (906), Ter-Collsacabra (852), Guilleries-Congost (665) i Lluçanès (98). Dels programes que desenvolupa l'entitat, el d'acollida i atenció social és el que ha rebut més usuaris.El director va destacar la importància de l'acompanyament que porta a terme l'organització religiosa. "És la senyal d'identitat de la nostra manera de fer", apuntava. A més d'aquesta prioritat, Càritas també aposta per la formació i que la persona segueixi estant al centre de la seva tasca.