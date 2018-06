El Concurs de Castells torna amb nova normativa i una clara aposta per la seguretat

Tarragona tornarà a ser l'epicentre del món casteller. El territori torna a acollir l'esdeveniment per excel·lència, el 27è Concurs de Castells, que se celebrarà el pròxim 30 de setembre a la plaça del Castell de Torredembarra i els dies 6 i 7 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona, com ja és tradició.El concurs comptarà amb la participació de 42 colles 12 en Ia jornada de Torredembarra del diumenge 30, 18 en la del dissabte 6 i 12 en |a del diumenge 7 d'octubre en funció de la seva posició al rànquing Estrella, que es tancarà el pròxim 31 d'agost.Una de les novetats d'enguany és que per primera vegada en la història del concurs s'incorporen agents professionals externs de diferents àmbits per donar resposta a la gran repercussió que té el concurs tarragoní. S'ha reforçat la comunicació, la producció i la gestió tècnica. També s'ha avançat que han encarregat un estudi a una empresa externa sobre el moviment de persones que es genera arran del concurs per augmentar la seguretat.Cal recordar que el concurs d'aquest 2018 també arriba amb una nova normativa, que va ser presentada durant el mes d'agost del 2017 i que es va acordar implementar-ho enguany. Ara bé, alguns dels canvis destacats són la penalització per als enfonsaments i l'eliminació de la penalització pels peus desmuntats (el límit són dos) i la necessitat de descarregar com a mínim dos castells per poder completar una actuació de tres castells.Els canvis, segons la directora Castellera del Concurs de Castells, Ester Roca, no trauran espectacularitat a l'esdeveniment casteller i ha destacat que potser les colles hauran de portar estratègies diferents de les que portaven en els darrers anys. En aquest sentit, destaca que la nova normativa ha estat ben acollida i amb una certa "inquietud" positiva.El pressupost del Concurs de Castells augmentarà -encara sense concretar-. L'aportació del consistori és de 350.000 euros però cal esperar a la dels patrocinadors-. L'organització espera superar les 25.000 persones que van participar-hi d'alguna manera o una altra (espectadors i castellers, entre altres). Per intentar batre el rècord establert l'any 2016, al juliol es posaran a la venda les entrades per als dos dies a la TAP. En total hi haurà disponibles 6.000 entrades per a cada dia.Per altra banda, l'organització aposta per fer més difusió del concurs i fer-ho en viu, és a dir, s'utilitzaran i es potenciaran els canals de les xarxes socials i la seva web oficial.El concurs vol saber què senten els espectadors i engega una campanya a través de les xarxes socials sota l'etiqueta #SensaciéConcurs. La idea és recollir les imatges, emocions i sentiments, segons apunten des de l'organització, dels milers de persones que gaudeixen d'aquest espectacle casteller.

